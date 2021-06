Prefeito reafirma empenho da gestão na humanização e assina contrato de concessão de imóvel à MTmamma

“São momentos como esse que fazem a diferença. É isso que representa uma gestão humanizada. Muito mais importante que as grandes edificações, viadutos e avenidas, é investir no ser humano, na saúde, na vida, o maior espetáculo existência. De que adiantaria tantas edificações físicas? Grandes obras, sem a humanização? Se faltar as pessoas que cuidam, que se dedicam a ajudar essas pessoas por devoção. E é só por amor que temos a MT Mamma. Aqui eu represento a primeira-dama, Márcia Pinheiro, que tanto trabalha e defende os que mais precisam”. A declaração foi feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro no ato da assinatura do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público para construção da nova sede da Associação de Trabalhadores Voluntários contra o câncer de mama em Mato Grosso – MTmamma. O termo foi assinado na tarde desta quarta-feira (23), no auditório do Palácio Alencastro.

Com 12 anos de criação, a Associação já atendeu mais de 2 mil mulheres. Atualmente, são 360 assistidas pela Mamma.

O chefe do Executivo Municipal fez questão de enaltecer o apoio da Câmara de Vereadores em mais essa importante causa da Prefeitura e da primeira-dama Márcia Pinheiro, que defende de corpo e alma as causas sociais do município. “Os vereadores entenderam o nosso propósito, embasado no bem comum. Contribuíram para concretização desse ato que mediante a aprovação da lei em regime de urgência a permissão da concessão de direito real para construção da sede própria dessa grande instituição do bem”, acrescentou.

Representando a presidente da MT Mamma, a diretora administrativa, Margareth Torres não conseguia esconder a emoção em estar ter a oportunidade de presenciar um momento histórico.

“É um sonho que está sendo concretizado. O nosso muito obrigado ao nosso prefeito, Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro, por reconhecer o trabalho que está pautado no amor, carinho, atenção, valorização do eu e no resgate da autoestima dessas mulheres. Contamos com 134 voluntárias, que mesmo com a pandemia não medem esforços em dedicar o tempo para ajudar o próximo”, declarou Margareth. Estamos muito felizes por essa benção recebida. Mais uma vez obrigada, que Deus abençoe”.

Pinheiro lembrou ainda que nesta semana também assinou termo de concessão de imóvel a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC). “É um propósito do bem comum, de quem se doa pelo bem comum. Dentre tantos bons momentos que Deus me proporciona como prefeito de Cuiabá esse é um deles. Um momento marcante e a MT mamma merece. Contem conosco para edificação desse novo prédio”, disse.

Presente ao evento, o vereador Mário Nadaf iniciou a fala enaltecendo o trabalho da gestão Emanuel Pinheiro. “Dar a Cesar o que é de Cesar, por mais essa iniciativa que contou com a colaboração da Câmara e obteve aprovação unânime. Conheço e reconheço o trabalho dessa instituição séria e de solidariedade às mulheres que tiveram ou que estão em tratamento contra o câncer de mama”, ressaltou o vereador.

Participaram do evento, os vereadores Paulo Henrique, Mário Nadaf, Demilson Nogueira e Cezinha Nascimento e a assessora Débora de Souza Ramos, do Núcleo da apoio à primeira-dama Márcia Pinheiro.

Imóvel

A área concedida é de 2.647,52m², tendo como prazo de validade da concessão de 20 anos, prorrogáveis por mais 20.

Conheça mais:

A MTmamma Amigos do peito foi instituída e registrada em 03 de março de 2009. Após aprovação da lei pela Câmara de Vereadores que a entidade foi considerada como entidade de utilidade pública municipal. Além também, da aprovação pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, como entidade de utilidade pública com abrangência estadual. A associação atende mulheres em tratamento e pós-tratamento do câncer de mama, oferecendo atividades gratuitas como reiki, meditação, hidroginástica, dança do ventre terapêutica, fisioterapia, oficinas de artesanato e customização, bate-papos mensais e grupo de psicoterapia.