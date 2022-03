Prefeito reafirma gestão participativa ao empossar integrantes do Conselho da Criança e do Adolescente 

Construir políticas públicas com o Executivo Municipal e garantir a proteção e os direitos de crianças e adolescentes de Várzea Grande, esse é o principal objetivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Seus 40 conselheiros titulares e suplentes para a gestão 2022-2024, foram empossados pelo prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, na tarde dessa quarta-feira, 09 de março. Também prestigiaram a posse da nova composição do Conselho, vereadores e a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira.

Para reforçar o trabalho realizado pelo Conselho, Kalil Baracat, agradeceu o envolvimento e o papel da assistência social que é importante para o desenvolvimento do Município e lembrou do seu compromisso de fomentar uma gestão participativa.

“Nós vivemos um tempo muito difícil, pela questão da pandemia, agravando algumas situações. A Prefeitura tem trabalhado para dar dignidade às pessoas. Assumi o compromisso de desenvolver uma gestão participativa, portanto agradeço o envolvimento das entidades aqui presente. Investir em crianças e adolescentes é investir no futuro”, destacou o prefeito.

Kalil Baracat lembrou ainda de seu compromisso de implantar um núcleo com todo os conselhos municipais. “Queremos fazer um trabalho para aqueles que mais necessitam. Eu me comprometi a implantar um núcleo para todos os conselhos municipais trabalharem integrados e estamos viabilizando. Se cada um fizer um pouco, vamos minimizar e teremos certamente dias melhores. Meu compromisso é com o bem comum, sou filho dessa terra e quero melhorar a qualidade de vida da nossa gente”, afirmou Kalil Baracat.

O vereador Ícaro Reveles, representando do Poder Legislativo, chancelou a fala do prefeito ressaltando a importância da gestão participativa. “Destaco aqui a importância da gestão participativa citada pelo prefeito, da participação da sociedade civil na formulação das políticas públicas em questão e também do trabalho em parceria que é executado pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores. Também lembro aqui a importância da participação do empresariado local, bem como das pessoas físicas em destinarem seu importo de renda para programas sociais que beneficiam crianças e adolescentes”.

A secretária de Assistência Social do município, Ana Cristina Vieira, ocorreu sobre o olhar especial que o prefeito Kalil Baracat possui com a assistência social do Município, não medindo esforços para atender as demandas. “O olhar do prefeito é para todas as políticas da assistência. A gente faz aquilo que muitas pessoas não veem, lida com as pessoas. E temos muita responsabilidade com a prevenção e proteção a crianças e adolescentes. Contamos com mais de dezessete projetos e três mil crianças e adolescentes sendo beneficiados. A nossa sociedade pode ficar tranquila, pois hoje temos pessoas responsáveis e comprometidas com as nossas crianças e adolescentes”.

A presidente do CMDCA, Diane Maria de Almeida Mendes, representante da sociedade civil organizada Instituto Luz do Amanhã, ressaltou a satisfação em contar com novos membros e colegas de caminhada na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. “É uma enorme satisfação contar com cada um, alguns novos e outros de longa data, mas que sempre fizeram deste conselho um marco de importância na vida das crianças e adolescentes. Nós temos hoje pessoas, tanto da sociedade civil quanto das pessoas que compõem o governo no conselho, que são de altíssima capacidade para dialogar e essa tem sido uma marca importantíssima. O diálogo tem que ser aberto para que a gente possa construir pontes para o nosso futuro, que são as nossas crianças e adolescentes”, assinalou.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Várzea Grande é um órgão deliberativo, controlador e fiscalizador das ações da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente. O CMDCA também assegura a participação popular paritária por meio de organizações representativas. É um órgão autônomo, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e criado pela Lei Municipal nº 4.095/2015.

Compõem o CMDCA as entidades: Instituto Luz do amanhã, Associação Várzea-grandense Madre Tereza de Calcutá, Associação Beneficente Vida Nova, o Instituto Desportivo da Criança, Associação Nativo, Instituto Semente Brasil, Instituto Futsal sem Drogas, Associação Várzea-grandense Pró-atividades Esportivas, Associação Cáritas, Associação Espírita Eurípedes Barsanulfo, Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso, Centro de Estudo e Assistência à Família, OAB-VG, Rotary Clube de Várzea Grande Portal do Norte, Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, Abaiuc e ACAMIS.

Do Governo Municipal participam representantes da secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Superintendência de Cultura, Superintendência de Esporte, Assistência Social, Administração, Saúde e Gestão Fazendária.