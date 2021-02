Prefeito reafirma que o povo é quem deve escolher melhor modal para Cuiabá

O vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, classificou a nomeação do servidor público efetivo Rubens Silva, o Rubinho da Guia, para o cargo de secretário-adjunto da Pessoa com Deficiência como um ato de respeito e representatividade a um público que merece um olhar mais cuidadoso do poder público. Segundo Stopa, ter alguém que conhece e enfrenta diariamente a realidade, ajudará o Município a avançar de forma mais célere e efetiva nas ações de inclusão social e acessibilidade.

“O prefeito mais uma vez toma uma atitude extremamente inteligente, racional, que demonstra na prática o quanto a gestão realmente é humanizada e o quanto estamos avançando em um quesito que está entre os mais importante para um gestão, que é a inclusão social. Pode parecer algo simples e simbólico, mas é uma medida que vai ajudar a criar e estabelecer uma política pública para essas pessoas que mais precisam”, avaliou.

Rubinho da Guia foi nomeado e empossado pelo prefeito Emanuel Pinheiro nesta segunda-feira (08), em cerimônia simbólica realizada no auditório da Prefeitura de Cuiabá. O novo adjunto possui formação em Gestão Estratégica no Poder Público e é servidor efetivo da Secretaria Municipal de Saúde há 19 anos. No Município já atuou como coordenador do Centro de Especialidades Médicas, diretor da Atenção Secundária e subprefeito do Distrito de Nossa Senhora da Guia.

Stopa destacou ainda acreditar que escolha de Rubinho da Guia gerará impactos extremamente positivos na ações do Município voltadas para Pessoas com Deficiência (PcD). “O respeito não pode ficar apenas no discurso, mas tem que ser aplicado nas ações, na prática. E é isso que estamos vivendo hoje. A partir disso, fica muito mais fácil se estabelecer uma política para que essas pessoas continuem cada vez mais sendo incluídas no processo de melhorias e qualidade de vida”, disse.

O vice-prefeito reforçou também que, além dos avanços a curto prazo, o ato realizado nesta segunda-feira, também deixa um legado que se estabelece na Prefeitura de Cuiabá, independente de quem esteja na gestão. “É com essas atitudes que fixaremos políticas que não dependerão de gestor A ou gestor B. Elas ficarão tão enraizadas na administração que ninguém mais conseguirá quebrar isso. Vamos ter continuidade nessas políticas, independente de quem esteja no governo”, pontuou.