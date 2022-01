Prefeito realiza live nesta terça-feira (18) e anuncia data para vacinação de crianças e outros temas

O novo secretário de Turismo do Município, Zito Adrien, se reuniu nesta segunda-feira (17), durante um almoço com empresários do ramo de restaurantes de Cuiabá, para ouvir ideias e reivindicações da classe, que foi uma das mais atingidas no período de pandemia. A medida visa fomentar o setor de bares e restaurantes, gerando emprego e renda, uma das metas da gestão Emanuel Pinheiro.

“Apesar de conhecer um pouco do setor, porque já fui (secretário) adjunto de Turismo do Estado, vejo que o momento agora é somarmos esforços. Hoje temos aqui, um núcleo de pessoas que gera empregos, renda e leva lazer à população. Precisamos crescer no turismo e criar parcerias e cumplicidade. Isso é muito importante. Eu não sei como criar algo, se o setor não estiver comigo. O prefeito Emanuel Pinheiro, após eu ficar por cinco anos na pasta de Planejamento, me deu uma missão. E é o momento de contribuir para o Turismo da nossa cidade. É um desafio pra mim e eu não vou conseguir faz nada sozinho, por isso, eu peço ao setor, tragam pra mim, ideias e propostas para que eu tenha que brigar por vocês”, comentou o gestor da pasta.

Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Lorena Bezerra, comentou sobre a importância do diálogo com o novo secretário de Turismo. “Zito só vem fortalecer ainda mais o turismo, e vai fazer o possível para atender as demandas. O turismo envolve comércio, serviço, turismo e outros. É muito amplo e precisamos desse apoio. O ano de 2022 está sendo muito mais promissor para nós. Em breve levaremos ao secretário Zito o que estamos precisando de curto prazo e também para longo prazo. Temos festivais gastrônomo, o Festejo Cuiabano, para o aniversário de Cuiabá. E são seis festivais ao logo do ano e o Turismo pode agregar bastante a esse fomento na cidade”, comentou ela.

Fernando Quaresma, proprietário do tradicional restaurante Choppão, destaca o conhecimento do secretário Zito na administração pública para ajudar a alavancar o setor. “Ele tem uma longa história na administração pública e pessoal dentro do turismo, porque foi dono de um famoso hotel e sempre teve esteve dentro do nosso ramo. Hoje aqui é um novo recomeço, pois, o turismo está com outras oportunidades no pós-pandemia. Zito mostra entendimento ao novo normal e contando com nossa colaboração e outros setores temos a certeza que ele e Emanuel Pinheiro irão fazer transformar o turismo local e trazer o desenvolvimento”, destacou.

Participaram do encontro: Ale Arfux , da Máfia Pizzaria, Elizeu Freitas, do Varadero Bar e Restrô e Talavera Bar e Restaurante, Eduardo, o Azeitona, do Di Parma, Fernando Nonato, da Boi Grill.

Em breve, o secretário Zito Adrien, se reunirá com representantes das redes de hotelarias e das agências de turismo da capital.