Prefeito recebe chapa eleita para presidir o bairro Dom Aquino e reforça parceria com a comunidade

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu na manhã de hoje (29), a chapa eleita para a presidência do bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Durante a reunião, o gestor ressaltou o apoio à região.

Ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente, Renivaldo Nascimento, Emanuel Pinheiro, garantiu esforços para melhorar a vida da comunidade. O bairro já possui 43 anos.

“Sempre tive muito carinho pelo bairro. Podem contar com a Prefeitura de Cuiabá. O que precisarem do Executivo, estamos à disposição”, disse o prefeito lembrando ainda que o diálogo com as lideranças comunitárias é premissa da gestão.

“Neste dia 29 de dezembro, em nosso gabinete aqui no Palácio Alencastro, tenho a honra de receber a chapa vencedora do querido e, tradicional, Dom Aquino, sob a liderança da amiga Marlene Amorim. À chapa vencedora com 70% dos votos, aos nossos amigos moradores da região, deixo o compromisso de desenvolver muitos projetos, melhorando a vida das pessoas”, asseverou o gestor.

“Pedimos ajuda para conseguir dar mais melhorias de vida aos nossos moradores. Temos projetos para esportes as nossas crianças e para melhorar à saúde, com a implantação de uma UPA para a região que conta com 18 mil moradores”, disse Marlene.

A reunião contou com a presença do secretário de Governo, Luis Claudio Sodré, da presidente Marlene Amorim, do vice-presidente Lúcio Moraes, da primeira secretária Fabiane Brito, da segunda secretária Neiramil Amancio Silva, da tesoureira Greise Patrícia, Ana Catarina Carvalho (2ª tesoureira), e ainda com os membros do Conselho Fiscal: Vitor Domingos, Benedito Claudemir, Juilton Santana.

Integram ainda a chapa e são membros do Conselho Fiscal (suplentes): Joadil Pereira Vanderley Pereira e Jorge Marcos da Silva.