Prefeito recebe com tristeza a notícia do falecimento de Amélia Viegas Ferreira Mendes

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), autorizou o Governo do Estado a começar os trabalhos de recuperação e restauração da trincheira Jurumirim nesta quarta-feira (9), a partir das 5h da manhã. Isso porque, na vistoria realizada na segunda-feira (7), a equipe de engenharia da Semob, constatou que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) concluiu os reparos nas vias que servirão de rotas alternativas. Foram feitas sinalizações horizontais e verticais, além de faixas informativas.

As rotas alternativas serão no sentido Av.do CPA/Coxipó e sentido Fernando Corrêa/ Av. do CPA . (CONFIRA EM ANEXO).

A pasta de mobilidade informa que o trajeto é “alternativo” e não um “desvio obrigatório”. As vias laterais, chamadas de marginais, estarão liberadas. Já a parte inferior da trincheira, chamada de “mergulho”, será totalmente fechada.

Durante o período de obra, os agentes de trânsito estarão nos principais pontos das rotas alternativas para orientar os motoristas e tentar minimizar o impacto no trânsito com o fechamento da trincheira.