Prefeito recebe festeiros da tradicional festa de São Benedito

“A preocupação da gente é lavar e cozinhar, mas o mais importante é a sede. As outras coisas podem até ficar de lado, mas a sede, não.” A declaração de Marinalva Rodrigues de Oliveira, moradora do Distrito Nova Esperança – Pequizeiro há mais de duas décadas, demonstra o valor que a comunidade dá à água de qualidade na torneira, hoje realidade na região. Com 24 mil metros de novas tubulações de abastecimento instaladas, a localidade muda de patamar na cobertura de serviços públicos essenciais. O novo sistema de abastecimento de água tratada, que beneficia cerca de 1.300 pessoas, foi entregue nesta terça-feira (6) pelo Prefeito Emanuel Pinheiro e a concessionária de saneamento básico Águas Cuiabá.

“Muita gente não dá importância ao saneamento básico. Felizmente, não é o caso da nossa gestão. Água tratada, boa para o consumo humano, na torneira 24 horas por dia, sempre foi nossa prioridade. A garantia deste acesso às famílias do Nova Esperança – Pequizeiro é a certeza de dever cumprido”, declarou o prefeito. O distrito foi criado em 2011, com a promulgação da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo de Cuiabá. As obras de saneamento básico executadas este ano na região são o resultado do investimento de R$ 3 milhões. “Estou aqui e honro mais um compromisso com a comunidade, distante do centro, que poucas gestões deram atenção. Estou assegurando água tratada, sem intermitência. A gestão Emanuel Pinheiro estará, sempre, atendendo as localidades mais distantes, melhorando a vida das pessoas”.

A Águas Cuiabá realizou as ações do sistema de abastecimento em duas frentes. Uma parte da equipe trabalhou na implantação e conexão das tubulações, enquanto a outra atuou na otimização da estrutura de fornecimento de água da região. “Novas medidas serão realizadas ainda este ano, dentre os quais a instalação de dois reservatórios e uma bomba de pressurização”, explicou William Figueiredo, diretor geral da empresa. “É importante destacar que a água distribuída às famílias do distrito passa por testes de qualidade todos os dias. Ela também já está fluoretada, o que é muito bom para a saúde bucal das crianças”, enfatizou.

Equilíbrio – Cada reservatório terá capacidade para armazenar 20 mil litros, colaborando com o equilíbrio do sistema de abastecimento local e ampliando a capacidade de fornecimento de água tratada. A construção das unidades ocorrerá no mês de julho e deverá ser concluída em 30 dias. Atualmente, a Águas Cuiabá produz e distribui 365 mil litros de água por dia ao Nova Esperança – Pequizeiro.

Atendimento – Além das equipes de obras, profissionais de atendimento ao cliente da Águas Cuiabá estão visitando todo o distrito para realizar cadastros, tirar dúvidas e atender solicitações de serviços e informações.

Também estiveram presente no ato o vice-prefeito José Roberto Stopa, o diretor-presidente da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues e, representando a Câmara de Cuiabá, os veraadores Alex Rodrigues, Sargento Vidal, Cezinha Nascimento e Demilson Nogueira.

**Com informações da assessoria Águas Cuiabá