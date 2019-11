Prefeito recebe presidente da União das Câmaras Municipais do Estado

O prefeito Emanuel Pinheiro inaugurou um novo espaço de lazer aos moradores do Parque Cuiabá, na noite de segunda-feira (25). Na Praça Nossa Senhora Aparecida, tradicionalmente utilizada pela população, foi construída pista de caminhada, academia e parque para pets. Além disso, a área recebeu iluminação de LED, pintura e instalação de bancos e lixeiras, e deve atender agora mais de 9 mil pessoas.

O presidente da Associação de Moradores do Parque Cuiabá, Hermes Silva, mais conhecido como Carioca, lembra que a Praça existe há mais de 30 anos, mas que nunca havia recebido uma ação de revitalização. “Ficamos extremamente agradecidos e parabenizamos a gestão por atender às necessidades da comunidade. São benefícios que trarão reflexos diários para nossa vida.”

De acordo com Pinheiro, o intuito é devolver à população um espaço onde possam ser desenvolvidas atividades físicas e de integração social, democratizando estes acessos. “Quem mora no Parque Cuiabá não pode caminhar no Parque das Águas todos os dias, não pode visitar o Parque Tia Nair todos os dias. Por isso trouxemos a qualidade de vida até aqui, para que todos os cuiabanos possam usufruir destes direitos.”

O prefeito também destacou a importância do diálogo na construção de uma administração humanizada e efetiva. “Durante a elaboração do projeto os moradores puderam opinar sobre como isso poderia melhor atendê-los. É assim que tem que ser. Não vejo outro caminho para avançar no atendimento a população que não seja ouvir suas críticas, suas sugestões, seus elogios.”

No local, a parceria entre as secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano resultou em um completo trabalho de restruturação. Assim o espaço passa a contar também com todos os equipamentos necessários para a prática de atividades físicas, um playground, para a diversão das crianças, uma quadra poliesportiva e ainda a substituição do abrigo de passageiros do transporte coletivo.

Situado na região Sul, o bairro Parque Cuiabá é um dos mais antigos da Capital, com mais de 40 anos de fundação. A Praça Nossa Senhora Aparecida é o segundo espaço de lazer inaugurado pela Prefeitura na comunidade, somente neste ano. Em setembro, os moradores receberam o Bosque das Petúnias – Petunya Martins de Freitas, construído na Avenida 6.

O titular da Pasta de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, lembra que, desde 2017 já foram criadas 40 praças e dois novos parques municipais. O planejamento do prefeito Emanuel Pinheiro é entregar, até dezembro de 2020, uma praça por semana. “O Município tem expandido esses espaços para todas as regiões da cidade, alcançando pessoas que outrora se viam excluídas desse tipo de benefício”, explica.

Também participaram da inauguração o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juares Samaniego; os vereadores, Orivaldo da Farmácia e Misael Galvão; o suplente de vereador Zidiel Coutinho; e o ex-deputado estadual Carlos Brito.