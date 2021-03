Prefeito recebe visita de cortesia do presidente do Mixto Esporte Clube

O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu na tarde desta quinta-feira (25) a visita de cortesia do novo presidente do Mixto Esporte Clube, Vinicius Falcão de Arruda, que apresentou o projeto a ser executado nos próximos anos pela nova diretoria do clube, empossada no fim do ano passado.

“O Mixto Esporte Clube é um dos times tradicionais que representam o futebol cuiabano e a popularidade da capital, sendo um dos símbolos pela paixão da nossa população pelo esporte”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O chefe do Executivo municipal reforçou o compromisso de contribuir para resgatar a força e a história gloriosa do futebol cuiabano, por meio da requalificação do estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, que deve ser entregue em abril deste ano. Para o presidente Vinicius Falcão de Arruda, é satisfatório poder contar com um grande parceiro, que valoriza e demonstra total apoio pelo futebol mato-grossense.

“Foi uma declaração pública do prefeito, parabenizando o time do Cuiabá pelo título alcançado, mas sem esquecer de lembrar dos times tradicionais. Isso nos chamou muita atenção e como forma de retribuição viemos presenteá-lo com o kit do clube e com o ingresso simbólico da final do campeonato feminino que será transmitido pelo Facebook”, agradeceu.

“Temos um cenário de futebol com time da cidade na série A, na elite do campeonato. Nós precisamos sim, colocar o Mixto, como também os outros times tradicionais como o Dom Bosco como referência nacional no esporte”, finalizou Pinheiro. O vereador Paulo Henrique Figueiredo esteve presente.