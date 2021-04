Prefeito reforça diálogo com Associação de Bares e Restaurantes de MT em momento de pandemia

No corredor de acesso ao gabinete do prefeito Emanuel Pinheiro, um quadro pendurado na parede ganha destaque e, de imediato, chama a atenção daqueles que passam pelo espaço. Nele, uma pequena linha tracejada corta o mapa que retrata a imensidão do território cuiabano. Indo praticamente de uma ponta a outra da cidade, o traçado desenhado é a representação de um sonho de 17,3 quilômetros chamado Avenida Contorno Leste.

Ao assumir como prefeito, Emanuel levou para o Palácio Alencastro projetos que vislumbravam uma Cuiabá do futuro e, junto, o desejo de construí-los no presente. Entre eles, a Avenida Contorno Leste. A busca pela realização desse sonho foi incessante e teve início ainda em 2017. Logo no primeiro ano de gestão, Pinheiro começou as tratativas que visavam a conquista de investimentos para colocar o projeto em prática.

“Com o apoio da bancada federal mato-grossense, demos andamento em uma série de articulações em Brasília. Entre as agendas, fizemos reuniões constantes com os, na época, ministros da Integração Nacional, de Transporte e também com o Secretário-geral da Presidência da República. Esse trabalho assíduo deu certo, e resultou, em 2020, na assinatura do contrato de R$ 125 milhões com a Caixa Econômica Federal”, explica Pinheiro.

Com o recurso em caixa, a meta agora era outra: tirar o projeto do papel. Em meio aos inúmeros processos administrativos, como a realização das licitações, que precisavam ser rigorosamente cumpridos antes da materialização da obra, o surgimento de uma pandemia impôs novos desafios. Mais do que nunca, era necessário que o Município vale-se da boa gestão financeira para priorizar a saúde, mas sem abrir mão do importante projeto.

“Foi exatamente isso que fizemos. A construção do projeto Contorno Leste foi alicerçada no trabalho sério e responsável dos competentes profissionais que fazem parte da nossa gestão. E nesse momento de dificuldade, essa equipe reafirmou sua capacidade técnica para se reinventar, readequar ao período e não deixar sucumbir um sonho que, antes, estava no meu coração, mas que ganhou toda a população”, comenta o prefeito.

ANDAMENTO

Mesmo ainda nas etapas iniciais da obra, o trajeto do Contorno Leste já começa a ganhar forma ao longo dos cerca de 50 bairros pelo qual passará. Neste momento, as primeiras intervenções de terraplanagem já foram executadas e a rede de drenagem de águas pluviais começa a ser edificada. Paralelo ao trabalho estrutural, também é cumprida a etapa de desapropriação de áreas e imóveis para a construção do novo corredor de mobilidade urbana.

“O que estamos construindo é a maior obra de infraestrutura dos últimos 50 anos. Uma via que vai melhorar o trânsito da Capital e potencializar o desenvolvimento da cidade. As imensas áreas ociosas, que ainda são possíveis de observar hoje, serão transformadas em empresas, comércios, imóveis valorizados, impulsionando ainda mais nossa economia. Temos essa certeza. Estamos construindo o futuro de Cuiabá”, completa Emanuel.

O PROJETO

A Avenida Contorno Leste contará, ao longo de sua extensão, com todos os componentes de uma grande estrutura de mobilidade urbana. No total, a via terá 17,3 quilômetros de pista dupla, cada uma delas constituídas por duas faixas de rolamento e acostamento, duas pontes e 13 rotatórias em pontos estratégicos. A avenida possuirá também ciclovia em todo o seu prolongamento, calçada, canteiro central e iluminação de LED.