Prefeito reforça diálogo com membros da ACC, recebe demandas e apresenta ações executadas

O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu na terça-feira (16), no Palácio Alencastro, membros da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC) e durante a reunião, ele pontuou uma série de ações já em andamento ao setor que foi um dos mais afetados nesse período de pandemia. Entre elas: a participação da iniciativa privada na gestão por meio de PPPs (Parceria Público e Privadas), continuidade da revitalização do Centro Histórico, continuidade nas restaurações de ruas/avenidas da região central e outros.

“A cidade vive dos que vivem dela. Quem quer ser um bom gestor tem que estar sempre em diálogo com a classe com quem produz, gera emprego e renda. É o que simboliza a Associação, com seu mais de um século de existência de serviço prestado a Cuiabá. Quero cada vez mais estreitar o relacionamento com a Associação Empresarial e com todos. Essa é a Cuiabá que dá certo. As portas estão sempre abertas para todos, o gabinete é mais um espaço para a Associação Comercial e Empresarial e aqui, achamos soluções, discutimos os problemas do setor e resolvemos”, pontuou.

O prefeito debateu todas as demandas listadas pela classe e pontuou cada uma delas. Ainda, tranquilizou a classe quanto a ‘fake news’ divulgada durante o período eleitoral, em que seus opositores tentaram amedrontar o setor alegando que havia um “lockdown” em janeiro na capital. “Não existe isso. Pessoas mal intencionadas tentaram amedrontar o setor. Não tem nada disso”, garantiu o prefeito.

Pinheiro lembrou ainda que vai construir 650 vagas de estacionamento subterrâneo ao Mercado Municipal na (Avenida). “Vai ser uma galeria com 650 vagas de estacionamento e vai resolver praticamente todo o problema de estacionamento no centro histórico de Cuiabá. Vai ter uma galeria de produtos mais refinados, barzinhos, lojas, ou seja, vai ser um mini shopping. Além da previsão dessa mesma PPP de dois estacionamentos subterrâneos, um na praça da República ou Alencastro, e o outro na praça Santos Dumont.

Ainda no Centro Histórico, ele pretende convidar universidades, tanto públicas quanto particulares, a abrirem polos na área central. Ele destaca que a Prefeitura acompanha todas as discussões relacionadas à preservação e ocupação do Centro Histórico. “Vou insistir no meu sonho. Queremos trazer faculdades para a região central, para fomentar a criação de gastronomia e o comércio à noite. Iremos decidir juntos tudo isso com o comércio e empresários. Algumas faculdades já mostraram interesse, inclusive a UFMT. Vamos dar uma nova vida ao Centro de Cuiabá. Eu já entreguei o entorno do Casarão do Beco Alto, praça Senhor dos Passos, praça Largo Feirinha da Mandioca, praça Caetano Albuquerque, praça Dr. Alberto Novis, Museu da Imagem e do Som MISC, chafariz do Mundéu, Obelisco da praça Luís de Albuquerque, estátua de Maria Taquara, primeira etapa de restauração da Casa de Bem-bem. No momento, encontram-se em fase de aprovação de projeto pelo Iphan para continuação do restauro dos seguintes equipamentos: Casa Procon, Igreja Senhor dos Passos e Casarão da Funai.”, pontuou.

O presidente da ACC, Jonas Alves, elogiou o prefeito por manter o diálogo com a classe. “Ficamos muito satisfeitos com o atendimento que o prefeito nos dá. E hoje, pautamos e pedimos que atenda algumas demandas. Acreditamos que neste novo mandato iremos e iremos achar soluções de forma tranquila que possa nos atender sempre”, diz Jonas.