Prefeito reforça diálogo e visita sede do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, visitou na manhã desta segunda-feira (22) a sede do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – Subsede de Cuiabá. Acompanhado do vice-prefeito Roberto Stopa e da secretária de Educação, Edilene de Souza Machado, Emanuel Pinheiro foi espontâneamente à sede do sindicato para conversar com os dirigentes sindicais e tratar sobre os encaminhamentos de algumas pautas importantes para a categoria.

“Estou aqui, na casa dos profissionais da Educação, para demonstrar primeiramente o nosso respeito pela categoria e a nossa prioridade com a educação pública municipal. Toda e qualquer ação em defesa dos servidores públicos e dos funcionários da Educação não é despesa, não é gasto, é investimento. E, o nosso respeito ao Sintep e ao trabalho da atual gestão. Juntos, com esse diálogo, construindo essa ponte, estamos avançando, podemos avançar e vamos avançar muito mais nas pautas que tratamos aqui e em outras que visem fazer de Cuiabá, da nossa Capital, da nossa rede pública municipal de Ensino um case de sucesso e uma referência nacional”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro

Durante a reunião foram tratados encaminhamentos em relação à adequação da Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, Gestão Democrática, que hoje está sendo discutida por uma comissão formada por representantes do sindicato e da Secretaria de Educação; pagamento da Recomposição Geral Anual (RGA) 2020 e do Ganho Real, as preocupações em relação ao retorno seguro das aulas de forma híbrida e a pandemia.

Em relação a essas questões o prefeito Emanuel Pinheiro disse que a gestão está realizando consultas junto aos órgãos de controle e organizando o caixa no sentido de atender as demandas.

“Estamos iniciando mais um período de quatro anos e, este ano, nosso objetivo é priorizar ainda mais o servidor público, o profissional da Educação, consolidando as conquistas já obtidas e avançando cada vez mais na valorização dos profissionais”, disse prefeito Emanuel Pinheiro.

A pandemia provocada pelo coronavirus também foi tratada durante a reunião diante da expectativa de que as aulas aconteçam de forma híbrida a partir de 1º de abril, na rede pública municipal de educação. O prefeito Emanuel Pinheiro falou sobre as suas preocupações e o monitoramento rigoroso que vem sendo feito pela Comissão Municipal de Enfrentamento a Pandemia, para que todas as decisões tomadas pela gestão sejam baseadas em dados científicos e de acordo com as orientações das autoridades de Saúde e da Vigilância Sanitária, em obediência aos protocolos de prevenção, controle e biossegurança.

O vice-prefeito, Roberto Estopa destacou a importância da iniciativa do prefeito Emanuel Pinheiro, de manter conversas com as lideranças sindicais já desde o início do segundo mandato. “Essa é a gestão que irá fazer todo o possível para avançar e consolidar os avanços que já estamos vivendo na Educação. Uma gestão que valoriza o ser humano e o servidor público”, ressaltou.

Para o presidente do Sintep-Cuiabá, João Custódio a reunião foi positiva. “A nossa categoria tem algumas demandas que precisavam ser discutidas e, para nossa surpresa, o prefeito tomou a iniciativa e optou por nos fazer essa visita. Hoje nos alongamos nas discussões em torno da Lei Orgânica que com sua aprovação vai impactar positivamente todos os profissionais da Educação, a curto, médio e longo prazos. Temos o aval do prefeito no sentido de atender aquilo que pontuamos e, isso é extremamente positivo”, ressaltou o sindicalista.