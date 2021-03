Prefeito reforça necessidade de diálogo pela população e diz que Comitê de Enfrentamento a Covid19 está à disposição

As servidoras que atuam no polo central de vacinação contra a covid-19, que funciona no Centro de Eventos do Pantanal, foram surpreendidas na manhã desta segunda-feira (8) pela secretária de Saúde de Cuiabá, Ozenira Félix, que entregou a cada uma delas uma rosa vermelha, agradeceu pelo trabalho realizado no combate à pandemia e parabenizou pelo Dia Internacional da Mulher. Ozenira percorreu cada setor do polo de vacinação – recepção, registro, vacinação, pós-vacinação e administração – para trocar algumas palavras com as trabalhadoras.

“Eu vim homenagear porque a maioria na saúde são profissionais mulheres, principalmente nas áreas de enfermagem, de técnico de enfermagem. Vim para agradecer, em meu nome, em nome do prefeito Emanuel Pinheiro e da sociedade, todo o trabalho que esse pessoal está fazendo e não desiste porque é daqui desse trabalho que vai chegar o fim dessa pandemia. Porque sem a vacina nós não vamos conseguir nada. Em nome das servidoras que atuam na vacinação, homenageio a todas as servidoras da saúde”, disse Ozenira Félix.

Para a técnica de vacinação Lucinei Rodrigues Leite Silva, a homenagem da secretária dá mais ânimo para seguir na batalha contra a pandemia. “Eu fiquei muito satisfeita que a Ozenira chegou, cumprimentou a nós todas e deu uma rosa. Quer algo melhor do que uma rosa? Pra gente é um carinho, é amor, é gratificação. Ela está grata com a gente, com o trabalho que estamos fazendo aqui. Cada instante a gente resolve um problema e graças a Deus estamos conseguindo resolver gradativamente, o pessoal está sendo vacinado, tem pessoas que até choram de tanta gratidão de estar aqui vacinando. Então, ela está tendo uma visão de que a gente está trabalhando aqui, ela está agradecida com o nosso trabalho e nós agradecemos também a ela por esse reconhecimento”, disse.

A vacinadora Glaziete Sebastiana da Silva também se sentiu lisonjeada com a homenagem pelo Dia da Mulher. “Eu gostei muito da atitude dela com a gente, que nos dedicamos em tudo isso aqui que estamos fazendo. Achei maravilhosamente ótima essa homenagem que ela fez para nós. Um reconhecimento para nós todas!”.