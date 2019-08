Prefeito reforça parceria do Município com a agricultura familiar

O cidadão várzea-grandense tem recebido uma atenção privilegiada no que diz respeito ao bem estar e à qualidade de vida em companhia da natureza. E nem é preciso procurar muito para usufruir e comprovar essa realidade presente no dia a dia nos Parques existentes na cidade. O Parque Municipal Flor do Ipê – localizado no bairro Flor do Ipê, nas proximidades do Cristo Rei em Várzea Grande desenvolve um trabalho gratuito que alia atividade física e a busca pela convergência entre corpo e mente. E para complementar as atividades físicas no local, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável em parceria com Serviço Social do Comércio (Sesc – MT), promoveu neste sábado (3), o projeto de integração social com a comunidade “Viva experiências que fazem bem”.

O projeto de integração conta com oficinas recreativas, aulas de pilates e ritmos de academia, cuidados com a saúde como aferição de pressão arterial, glicemia capilar, orientações de saúde com circuito funcional, medição de Índice de Massa Corporal. A programação é desenvolvida com educadores físicos e nutricionistas. Na oportunidade os visitantes e adeptos a atividades físicas recebem mudas de plantas nativas.

A secretária de Meio Ambiente, Helen Farias, disse que a parceria, a integração de trabalhos em prol da comunidade local tem o intuito de garantir equilíbrio físico, mental e intelectual. As atividades desenvolvidas reforçam exercícios físicos que trabalham alongamento, respiração, equilíbrio e força. A participação da comunidade no primeiro dia de ação foi expressiva e reafirmou o êxito da parceria. A ação de Bem Estar é aberta ao público, sendo necessário apenas chegar no horário para iniciar a atividade, aos sábados das 17h às 19h, de 03 de agosto a 28 de novembro.

"A Secretaria acompanha o projeto, além das pessoas que caminham no parque. Mas não é um acompanhamento particular, e sim um trabalho geral, com foco na conscientização e prevenção. O trabalho é voltado para todas as faixas etárias, e orienta sobre as boas práticas e qualidade de vida. As atividades proporcionam tanto o bem estar físico quanto o emocional dos frequentadores, pensando nisso, preparamos esse evento, para que as famílias possam interagir e experimentar novas atividades, para manter uma vida longa, feliz e saudável”, disse.

Para a secretária oferecer um espaço tão bem cuidado para o desfrute da população, depende da soma de esforços entre as pastas da administração pública. "Trabalhamos em parceria para o êxito dos projetos da Administração Pública. Cuidar do parque é cuidar das pessoas. Aqui nascem as plantas que embelezam toda extensão do parque; é a casa de muitas aves que saem encantando por aí; e também o lugar escolhido por muitos cidadãos que buscam tranquilidade num passeio feliz, paz na contemplação da natureza e saúde na prática de exercícios físicos. Temos um compromisso firmado com a qualidade de vida das famílias várzea-grandenses, nada mais justo que prestar apoio efetivo dando total assistência nestes momentos de reflexão, práticas de atividades e lazer", destaca Helen Farias.

Helen Farias complementou que a atividade física, além de incentivar a integração, promove a socialização. “Para esta atividade no Parque trabalhamos com profissionais capacitados que buscam, de forma leve e prazerosa, contribuir para o fortalecimento da saúde física e mental, promovendo a independência e o bem estar das pessoas”, assegura.

Dona Fátima Leite, 52 anos, frequentadora assídua do Parque, garantiu estar animada e vai participar da programação das atividades. “Sou muito grata por ter esse Parque no meu bairro. Participei das atividades, me sinto mais disposta e autoconfiante para enfrentar as tarefas do dia a dia. Tenho um espírito esportivo e adoro enfrentar novos desafios, e nessa programação esportiva pretendo aproveitar cada segundo com as minhas colegas do parque”, disse.

O Parque Municipal Flor do Ipê – localizado no bairro Flor do Ipê, nas proximidades do Cristo Rei em Várzea Grande, possui trilhas suspensas para caminhadas, banheiros e academia a céu aberto. Atualmente é possível fazer a contemplação de diversas espécies de plantas nativas da extinta várzea como árvores, flores e toda a fauna silvestre, como diversas espécies de pássaros e mamíferos de pequeno porte (macacos, esquilos e tamanduá-mirim). Também possui bancos, parque infantil e mesas para jogos como xadrez e dama.

Por: Cláudia Joséh – Secom/VG