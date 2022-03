Prefeito reúne-se com Fórum Sindical e reforça diálogo e respeito aos servidores públicos

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se reuniu na manhã desta segunda-feira (14), com representantes do Fórum Sindical de Mato Grosso, Fórum Sindical de Cuiabá, associações e sindicatos federais, para diálogar e ouvir as demandas da entidades. Pautado pela valorização dos servidores, Pinheiro reforçou o respeito a todos os colaboradores, independente da esfera em que atuem. No total, representantes de mais de 50 categorias participaram do evento. O encontro atendeu ao pedido das entidades e foi realizado no Hotel Holiday Inn Cuiabá.

Durante a reunião, foram apresentadas ao gestor do Executivo Municipal reivindicações de diversas categorias como saúde, educação, desenvolvimento econômico, sistema socioeducativo, sistema agrícola, agrário e pecuário, meio ambiente, entre outros. As principais cobranças estão voltadas à abertura do diálogo para implementação de melhorias voltadas, principalmente, aos servidores estaduais.

“É preciso que se diga que não é um favor ouvir o trabalhador, mas sim um dever. Seria maravilhoso que as nossas solicitações fossem acatadas, mas sabemos que isso não é possível. Mas, a gente precisa de respostas”, cobrou a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde (Sisma-MT) e representante do Fórum Sindical, Carmen Machado, ao tecer críticas à ausência de interlocução pelos representantes do Estado.

Durante o diálogo com as categorias, Emanuel reforçou o compromisso de sua gestão com a valorização dos servidores públicos municipais.

“A minha gestão na Prefeitura de Cuiabá tem mostrado como se administra para um servidor. Eu sempre digo que não quero o servidor nem na minha frente e nem atrás de mim, mas ao meu lado. Não se faz transformação e não se administra um Estado sem o servidor público, o diálogo com chefe do Poder Executivo deve ser permanente, a humildade deve permear as ações e relações, por isso eu queria ouví-los assim como ouço a sociedade. A população quer uma relação de boa-fé, de empatia e respeito mútuo entre gestor e servidores”, destacou Pinheiro.