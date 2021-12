Prefeito sanciona projeto de PCCS dos agentes de trânsito e transporte da Semob

O Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, sancionou nesta segunda-feira (20), a lei complementar nº 420/2016, sobre a tabela de vencimentos de Cargos e Carreira dos agentes municipais de trânsito e transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), somente para nível superior. A lei entrará em vigor de 1º de janeiro de 2022.

“Desde 2016, essa questão da lei do PCCS era para ser resolvida. Mas, somente nesta gestão do prefeito Emanuel Pinheiro fomos contemplados com o plano de carreira, ao qual vínhamos brigando há mais de 10 anos. Só temos a agradecer o prefeito, por reconhecer o trabalho e valorizar a classe dos agentes de trânsito e transporte”, comentou o presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito e Transporte da Capital, Ademir de Arruda e Silva.

Até então, são 13 categorias de servidores que tiveram o PCCS concedido. O prefeito Emanuel garante que até a conclusão de seu mandato, irá contemplará 100% de todos os setores do funcionalismo público municipal.

“Todas as categorias de servidores públicos são valorosas. Os agentes estão nas ruas e, muitas vezes, são hostilizados por realizarem seu trabalho. Eles têm que ter jogo de cintura para mostrar a importância do trabalho de orientação, regulação de respeito às leis de trânsito na capital. Desde 2017, temos o compromisso de recompor e valorizar todas as categorias, e hoje, faltam menos de quatro categorias. Quero lembrar que sempre lutei pelo servidor cada vez mais estimulado e valorizado. Sem eles, não é possível fazermos essa gestão de excelência, são eles que fazem funcionar a máquina. Quero contemplar 100% das categorias, mas temos que respeitar o impacto da folha e a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF”, comentou o gestor.

O secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, destaca que a classe é merecedora desse Plano de Carreira. “Não é fácil ser um agente de trânsito, que está nas ruas agindo de forma correta para manter um trânsito de qualidade”, finalizou.