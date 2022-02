Prefeito se reúne com empresários, apresenta o Contorno Leste e debate ações para fomentar a economia da região

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se reuniu, na manhã desta quarta-feira (16), com empresários atuantes no ramo da construção civil e mercado imobiliário, no Palácio Alencastro, para apresentar os avanços da maior obra estruturante da história da Capital, que está sendo construída pela atual gestão municipal, o Contorno Leste, que será entregue no ano de 2023, beneficiando cerca de 50 bairros.

A infraestrutura conta com 17,3 km de extensão, pista dupla, iluminação LED, ciclovias, faixas de rolamento, calçadas, acostamento, canteiro central, além de uma pavimentação de qualidade, interligando mais de 50 bairros, beneficiando cerca de 250 mil pessoas de direta e indiretamente. O investimento da gestão Emanuel Pinheiro é de R$ 125 milhões.

O prefeito afirmou que a proposta refere-se a elaboração de um plano econômico em parceria com iniciativa privada, alavancando o desenvolvimento regional e valorização imobiliária.

“É uma das obras mais importantes da minha gestão, integrando toda Cuiabá, não servindo apenas como uma grande iniciativa para mobilidade urbana, mas sim, uma ação que irá refletir em uma região totalmente desconectada do desenvolvimento da cidade, ou seja, que não possui valorização imobiliária e comercial, uma população de baixa renda. Nossa preocupação foi integrar ao desenvolvimento que Cuiabá sofre em outras regiões por meio do Contorno Leste, levando também um norte de desenvolvimento econômico que precisa ser pensado, impactando quase 1/3 da população, valorizando a vida dessas pessoas que ali vivem”, explicou o gestor.

A reunião foi intermediada pelo Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. O titular da pasta, Francisco Vuolo, explica que o planejamento do Executivo Municipal não se limita apenas as questões estruturais de locomobilidade, proporcionando a integração do trecho com os demais polos regionais.

“Queremos garantir o fortalecimento econômico deste público, uma setorização de Cuiabá, uma vez que a maior via já construída no município, passe a ser a indutora do desenvolvimento para região, sendo muito impactante para o setor produtivo, auxiliando na revisão do Plano Diretor do município, um crescimento de forma ordenada”, enfatizou.

Durante a apresentação, os empresários conheceram detalhes do percurso e coube ao prefeito Emanuel Pinheiro dirimir as dúvidas apresentadas.

Ao término, a proprietária da Império Imóveis, Daiany Moura, pontuou que está otimista com as propostas apresentadas e a expectativas de bons negócios vindouros. “Estamos muito contentes com a visão de crescimento do prefeito para toda população. Conhecemos um pouco, entendendo um pouco melhor para podermos investir também”, comentou.

Para o empresário Nazário Júnior o diálogo foi de extrema importância. “Essa convocação junto ao prefeito vem em boa hora, pois é do nosso interesse desenvolver Cuiabá, investindo de forma segura. Estou à disposição para colaborar no que for necessário”, disse.

O secretário adjunto do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU), Márcio Puga,

afirmou que a finalidade do Contorno Leste é unir as localidades, incentivando a economia pujante e seguindo as legislações municipais.

“Por mais que a façamos um planejamento é preciso conversar com a sociedade, com todos os entes. O nosso papel é fomentar a economia, atendendo a população existente e futura com auxílio da Prefeitura de Cuiabá, construindo juntos, melhorando a qualidade de vida”, destacou.