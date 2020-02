Prefeito vistoria andamento de obras da UPA Verdão e promete entrega para março

O prefeito Emanuel Pinheiro aproveitou a manhã desta segunda-feira (24) de carnaval para vistoriar a conclusão das obras da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas do bairro Verdão.

No ato, o gestor avaliou principalmente os itens de acabamentos reprovados por ele na véspera do natal (24/12/19) quando esteve na unidade.

“Solicitei trocas de portas, piso, pedras dos balcões de atendimentos a pinturas. Exigi tudo da melhor qualidade e estou aqui nesta segunda-feira de carnaval para atestar que saia como determinei à minha equipe na véspera de natal quando vim ‘in loco’ verificar a unidade”, pontuou.

Satisfeito com as melhorias, Pinheiro que vem se consolidando como fiscal das obras de sua gestão, deu previsão de término e projetou a entrega da UPA para o próximo mês. “Prometi fiscalizar pessoalmente todas as obras da minha gestão e entregar unidades da mais alta qualidade como a população merece. No caso da UPA, exigi o mesmo acabamento que foi entregue no HMC – padrão SUS superior à unidades privadas, o mesmo exigindo e cobrado para todas as obras da gestão Emanuel Pinheiro. Farei ainda mais duas ou três visitas e se tudo continuar acontecendo como previsto, iremos entregar a UPA Verdão no próximo dia 09”, declarou Pinheiro.

DESTAQUE NACIONAL

Juntas as Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) dos bairros Verdão e Jardim Leblon que estavam paralisadas em gestões anteriores, colocarão Cuiabá em posição de destaque nacional na cobertura de urgência e emergência tão logo sejam entregues à população.

A afirmação é endossada pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 10, de 03 de janeiro de 2017. O documento, que redefine as diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto Atendimento como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde, estipula 250 a 300 mil habitantes por UPA.

Partindo da decisão, Cuiabá, que possui pouco mais de 600 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e está no limite de cobertura preconizada pelo MS com as UPAS SUL, no bairro Pascoal Ramos e a Norte no Morada do Ouro, terá quatro para pouco mais de 600 mil habitantes.

A previsão da gestão é que ambas estejam em pleno funcionamento até maio deste ano.