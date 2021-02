Prefeitos apresentam reivindicação de obras e demandas em diversas áreas dos municípios

Crédito: Divulgação

As principais obras e infraestrutura para os municípios de diferentes regiões foram os temas da reunião entre prefeitos, deputados estaduais e o Senador Wellington Fagundes, realizada nesta quinta-feira (18) na Associação Mato-grossense dos Municípios. O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destacou que a prestação de serviço da instituição está sendo ampliada para atender os gestores e frisou que mais profissionais da área de engenharia serão contratados para a elaboração dos projetos. Fraga adiantou que buscará parceria com a Assembleia Legislativa para reforçar o quadro, visando o atendimento das demandas dos municípios.

O prefeito de Gaúcha do Norte, Volnei Rodrigues Goulart, solicitou o apoio dos parlamentares para o asfaltamento da rodovia principal para a região, além de um trecho de 69 quilômetros de entre os municípios de Gaúcha do Norte e Querência. “Agora com o reforço dos parlamentares, vamos reunir os prefeitos da região para lutar por esta obra, construir o tão sonhado asfalto”, disse ele.

A construção de ferrovias em Mato Grosso, também foi um dos temas debatidos na reunião, principalmente os traçados da Ferronorte, que parte de Santa Fé do Sul até Cuiabá, passando por Alto Taquari e Rondonópolis, onde estão os terminais de carga. O projeto da Ferrogran iniciando por Sinop, até o porto no Pará, além do traçado da Fico, passando por Água Boa e Lucas do Rio Verde. Os prefeitos defendem a construção de um entroncamento que possa atender Sorriso e outros municípios no entorno. O senador sugeriu que seja contratada uma consultoria para os estudos técnicos e as questões ambientais na região.

A situação dos aeroportos regionais, foi outro assunto discutido. A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, informou que uma das prioridades para o desenvolvimento do turismo, é a reforma do aeroporto municipal. “Temos o projeto e uma emenda parlamentar do Senador Wellington Fagundes, mas ainda falta resolver alguns entraves junto a Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC. Na ocasião, solicitamos também o apoio para a construção da orla turística na margem do rio Paraguai”, assinalou.

Outra demanda relacionada ao aeroporto, foi apresentada pelo prefeito de Porto Alegre do Norte, Daniel Rosa. Ele solicitou apoio na homologação e a licença para a operar o aeroporto local. “Solicitei uma articulação do Senador junto a Agência Nacional de Aviação Civil para obter a autorização para finalizar a nossa pista de voo”, disse ele.

O prefeito de Vale de São Domingos, Geraldo Martins, ressaltou que a população está vivenciando há muito tempo problemas com o abastecimento de água no município. Ele solicitou recursos de emenda parlamentar para a construção de uma central de captação, a estrutura necessária para solucionar o problema da água. Já o prefeito de Torixoréu, Tiago Timo, solicitou a liberação de um caminhão coletor de lixo para atender a área urbana do município. Ele informou que o caminhão está licitado e empenhado, mas falta uma articulação para que os recursos sejam liberados.

O prefeito de Tangará da Serra, Vander Masson também solicitou recursos de emenda para a construção de uma quadra esportiva para a população, além da ampliação do sistema de captação de água. Já a prefeita de Nova Brasilândia, Marilza Augusta, falou sobre a necessidade da construção da obra da feira livre no município. O prefeito de Santo Afonso, Luiz Fernando Ferreira Falcão destacou a produção agrícola do município e solicitou a construção de uma unidade de saúde para atender a comunidade e os assentamentos. O prefeito de Arenápolis, Ederson Figueiredo ressaltou a necessidade de recursos de emenda para a pavimentação asfáltica de bairros e alguns trechos da área urbana do município.

A situação das rodovias estaduais e municipais, além das distâncias para a solução dos problemas foram expostas pelos prefeitos de Juruena, Manoel Contijo de Carvalho, de Cotriguaçu, Olírio Oliveira e de Rondolândia, José Guedes de Souza. Eles solicitaram mais atenção e o reforço para a construção de obras, como o asfaltamento da MT 170 que interliga Colniza, Cotriguaçu e Alta Floresta. A população enfrenta muitos problemas, principalmente no período chuvoso em toda a região.

Participaram do encontro os deputados estaduais, Doutor João, Janaina Riva Doutor Gimenez e o Deputado Federal Doutor Leonado. Além de vereadores e os os prefeitos Volnei Rodrigues Goulart (Gaúcha do Norte), Eliene Liberato (Cáceres) Natal Alves Assis Sobrinho (Planalto da Serra), Ederson Figueiredo (Arenápolis) Marilza Augusta (Nova Brasilândia), Daniel Rosa (Porto Alegre do Norte), Thiago Timo (Torixoréu), Manoel Contijo de Carvalho (Juruena), Olírio Oliveira (Cotriguaçu), José Guedes de Souza (Rondolândia), Marcilei Alves de Oliveira (Bom Jesus do Araguaia), vice-prefeito Gilmar (Peixoto de Azevedo), Geraldo Martins (Vale de São Domingos), Vander Masson (Tangará da Serra), Luiz Fernando Ferreira Falcão (Santo Afonso), Claudiomiro Jacinto Queiroz (União do Sul), Edu Laudi Paskoski (Itanhangá).