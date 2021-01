Prefeitos de Mato Grosso vão participar do Seminário Novos Gestores nos dias 21 e 22 de janeiro

Crédito: Agência CNM

Inédito no formato virtual, em atenção à pandemia da Covid-19, a edição 2021 do Seminário Novos Gestores ocorrerá em dois dias de atividades remotas. De 18 a 28 de janeiro, prefeitos, vereadores, secretários e demais servidores municipais poderão participar do evento – que será ofertado por Região. Promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) desde 2004 após cada eleição municipal, o seminário é gratuito e as inscrições estão abertas aqui. Prefeitos de Mato Grosso e demais estados do Centro-Oeste e Norte participarão do evento nos dias 21 e 22 de janeiro.

A programação reúne conteúdo técnico, orientações e principais pautas de interesse dos Municípios, ajudando especialmente os recém-eleitos nos desafios da gestão municipal e integrando-os na atuação do movimento municipalista a nível nacional. No primeiro dia do seminário, estarão em pauta temas da área de saúde, comunicação, assistência social, turismo, desenvolvimento territorial e fontes de receita. A Agência CNM mostrou mais detalhes na matéria Seminário Novos Gestores: confira a programação do primeiro dia.

Já no segundo dia de encontro on-line, os participantes conhecerão a iniciativa CNM Qualifica, por meio do qual as gestões filiadas levam, em parceria com a Confederação, capacitação técnica para os servidores municipais. São mais de 20 opções de seminários em diversas áreas e que também ganharam versão on-line na pandemia.

Ainda na primeira etapa do segundo dia de seminário, pela manhã, especialistas da entidade municipalista vão explicar a situação da Previdência, tanto no regime geral quanto nos regimes próprios, e do aguardado encontro de contas. Em seguida, serão apresentadas ferramentas que auxiliam no aprimoramento da gestão municipal, como a Plataforma Êxitos, parceira da CNM que reúne informações para captação de recursos, a Plataforma + Brasil e as possibilidades de transferências voluntárias, a formação de consórcios públicos e iniciativas e inovações para a construção de cidades inteligentes (uso de tecnologia de forma estratégica para melhorar a qualidade de vida).

Após apresentar a atuação da CNM na área da cultura para a gestão municipal e de políticas públicas para a juventude, a equipe vai falar do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), que reúne lideranças para, entre outros objetivos, incentivar a representação feminina na política municipal. Projetos de parcerias da CNM com outras entidades também serão abordados. São eles: Operação Acolhida e Interiorização + Humana; UniverCidades e o Projeto InovaJuntos.

Atendimento aos Municípios

Um dos principais serviços prestados pela Confederação na sua atuação cotidiana é o atendimento direto aos Municípios. Esse tópico está contemplado na programação e permitirá aos gestores conhecer como ocorre todo o processo, desde o pré-atendimento até o contato com cada área técnica para apoio à gestão, além dos benefícios de ser filiado e contribuinte.

Na parte da tarde, a programação ainda trata de temas da educação e de orientações jurídicas para uma gestão correta, falando, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), da Lei de Acesso às Informações Públicas, de controle interno, da Lei de Improbidade Administrativa e de compras públicas. Por fim, o seminário faz referência à Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, evento anual da CNM que é considerado o maior evento municipalista da América Latina. Acesse a programação completa no site oficial do Seminário Novos Gestores.