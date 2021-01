Prefeitos devem ficar atentos a medidas a serem adotadas no início da gestão

Crédito:

Durante os Seminários Novos Gestores, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) compartilhou as facilidades que as prefeituras filiadas à entidade podem utilizar. O contato direto e personalizado do gestor municipal com a área institucional foi um dos principais pontos levantados, nesta sexta-feira, 22 de janeiro, na plenária O atendimento direto aos Municípios.

Na oportunidade, colaboradores da área institucional se apresentaram aos gestores e se colocaram à disposição dos Municípios. “Nosso principal objetivo é estar próximo de vocês. Nós vamos até os Municípios ou atendemos na CNM”, frisou o consultor de articulação institucional, Carlos Schein.

O analista técnico do Institucional, Marciley Coelho, além de colocar a entidade à disposição para realizar visitas técnicas, compartilhou as vantagens do contato direto dos gestores com a área institucional. “O departamento institucional da CNM se coloca à disposição para acompanhar a gestão e receber vocês na sede. Vocês podem agendar uma visita institucional, pois será uma honra poder visitá-los e juntos construir soluções para os problemas do dia a dia. Estaremos juntos ao longo desses quatro anos e esperamos muito êxito nesse período”, disse Marciley. Os agendamentos podem ser feitos no site da entidade. Acesse aqui.

“O nosso papel enquanto institucional é estar ao lado de vocês para ajudar com pautas e soluções aos problemas enfrentados. O movimento municipalista é encabeçado pela CNM e temos as entidades estaduais como grandes parceiras”, reforçou Marciley.

Durante a plenária, o analista reforçou o papel do gestor municipal. “Queremos ao final do mandato compartilhar histórias de êxitos da atuação local. Agora é hora de vocês aplicarem na prática o papel do administrador público, que nada mais é do que conhecer e ter ciência dos problemas públicos e solucionar”, finalizou.

Atendimento durante a pandemia

Na ocasião, a supervisora da área de pré-atendimento da CNM, Luciane Pacheco, explicou como funciona o atendimento durante a pandemia. “Adotamos alguns cuidados na pandemia. Fizemos algumas adaptações e reduzimos o espaço de circulação, mas estamos atendendo os gestores. Quando o gestor vier do Município para cá, é bom que deixem o atendimento pré-agendado e sigam todos os protocolos de segurança. Estamos fazendo três tipos de atendimento na Sede: o presencial, à distância e híbrido”, explicou.

A equipe da CNM está preparada para receber os gestores municipais. Devido a pandemia do coronavírus (Covid-19), os atendimentos passaram por uma reestruturação. “Nossa equipe está em home office e uma parte fazendo atendimento presencial. Hoje temos somente três salas de atendimento com ventilação natural com lotação máxima de oito pessoas, sendo o limite de cinco pessoas por Município”, reforça Luciane.

O atendimento presencial obedece a todos os protocolos de segurança, como uso de máscaras, salas higienizadas a todo momento e disposição de álcool em gel. Outra mudança é que para ser recebido na sede da entidade, o gestor interessado deve fazer um agendamento prévio.