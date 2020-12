Prefeitos do interior agradecem Governo de Mato Grosso pelas pontes construídas

Prefeitos eleitos e reeleitos do PSB agradeceram o governador Mauro Mendes pelas obras de Infraestrutura tocadas pelo Governo de Mato Grosso nos municípios, especialmente as pontes com estruturas metálicas e de concreto que estão substituindo as precárias pontes de madeira.

A reunião com os gestores ocorreu na tarde desta terça-feira (29.12). Também participaram o chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho; o presidente estadual do PSB, deputado estadual Max Russi; e o deputado estadual Dr. Eugênio.

“Fazer gestão não é uma corrida de 400 metros. É uma maratona de 40 quilômetros. Por isso é preciso tomar as medidas certas, seguir o caminho correto e entregar resultados para a população. O Governo do Estado tem trabalhado muito em parceria com os municípios e queremos intensificar isso nos próximos anos com o programa Mais MT”, afirmou o governador, ao citar o maior programa de investimentos da história de Mato Grosso.

O prefeito de Araguaiana, Getúlio Vieira, ressaltou a importância das pontes de concreto que o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), está construindo na MT-100, entre Araguaiana e Barra do Garças.

As estruturas estão sendo construídas sobre o córrego Pitomba e o rio Ouro Fino.

“O Mauro não promete. Ele fala e ele cumpre. Tenho que agradecer muito por essas pontes, que são fundamentais para a nossa região”, disse.

Ainda na MT-100, o prefeito de Alto Araguaia, Gustavo Melo, mencionou as pontes sobre o Rio Claro.

“Esse governo sabe atender e tratar prefeito. Temos que reconhecer o governador pelas obras na MT-100, na MT-110 e pelas pontes do Rio claro. Isso é muito importante para nós. O Mauro fala a verdade: se tem como fazer ele ajeita, se não tem ele fala”, pontuou.

Já o prefeito Márcio Conceição, de Cocalinho, falou sobre as obras do Governo de Mato Grosso na MT-326, a exemplo das quatro pontes de concreto entre Cocalinho e Nova Nazaré, que já estão em fase final, e da ponte sobre o Rio das Mortes, que será a maior já construída em Mato Grosso, com 483 metros de extensão.

“Temos que agradecer pela questão da ponte do Rio das Mortes. E pelo que o senhor tem feito pela MT-326 no município. O senhor merece todo o mérito e pode contar com o nosso apoio e a nossa parceria”, destacou.