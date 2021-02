Prefeitos e lideranças da região do Vale do Araguaia debatem o Zoneamento Socioeconômico Ecológico

Crédito: Assessoria da Prefeitura

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de sindicatos e outras entidades de classe da região do Vale do Araguaia, se reuniram nesta quarta-feira (03), em Barra do Garças para discutirem o Zoneamento Socioeconômico Ecológico, proposto pela Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

O Zoneamento tem por objetivo estabelecer o uso do território e diretrizes sobre a utilização de cada tipo de área ambiental, o que facilitaria o direcionamento das políticas públicas para o cumprimento dessas diretrizes. Ele é um instrumento de organização do território e é obrigatório que seja seguido para implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas.

A analista de Meio Ambiente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO), Lucélia Denise Avi conduziu a reunião explanando o projeto de zoneamento. Segundo ela, por se tratar de um estado com economia voltada para a agropecuária, é comum que haja uma certa preocupação com Mato Grosso que tem a necessidade de estabelecer um planejamento estrutural para o uso devido de áreas. O Zoneamento é norteador para os investidores. “O objetivo do zoneamento é organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas”, assegurou Lucélia.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga disse que o ZSEE pode afetar o desenvolvimento do estado de Mato Grosso, restringindo algumas atividades econômicas. “Precisamos rediscutir esse projeto com os prefeitos. A AMM defende que essa consulta prévia seja suspensa e que seja criado um grupo técnico para propor alternativas ou ajustes ao Zoneamento”, reiterou Fraga.

O prefeito de Porto Alegre do Norte e presidente da Associação dos Municípios do Araguaia (AMA), Daniel do Lago, disse que o momento é de preocupação. “O Araguaia está sendo muito prejudicado com essa proposta sobre o zoneamento”, explicou. A preocupação não é só minha, é de todos. Temos que tomar algumas iniciativas para não deixar acontecer da maneira que querem. É preciso fazer da maneira correta para que não afete a produção e o desenvolvimento”, assinalou o prefeito.

O vice-prefeito de Barra do Garças, professor Sivirino Souza, representou o prefeito Adilson Macedo, que cumpria agenda em Cuiabá. Ele reiterou o apoio aos demais municípios afetados pelo novo zoneamento. Segundo Sivirino, essa é uma decisão que pode levar o Araguaia a uma derrocada econômica. “Temos que tomar a iniciativa de fazer isso de uma forma que não afete a produção e o desenvolvimento da região”, afirmou.

Participaram da reunião os gestores dos municípios de Araguaiana, São Félix do Araguaia, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Cocalinho, Água Boa, Pontal do Araguaia.