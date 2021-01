Prefeitos reivindicam recursos de emendas para a construção de obras nos municípios

Crédito: Divulgação

O presidente da Associação Mato-grossense dos municípios, Neurilan Fraga, se reuniu com o Senador Welligton Fagundes e os prefeitos de Rio Branco, São José do Xingu e Nobres, nesta terça-feira, para tratar de ações dos municípios.

O senador relatou aos prefeitos os projetos que tramitam no Congresso Nacional, que são de interesses dos municípios, como a reforma tributária, administrativa e especialmente sobre revisão do Pacto Federativo. Ele falou sobre as conquistas para os municípios e destacou a Lei Kandir, com o projeto da Lei Complementar 388, de sua autoria. A aprovação do projeto resultou na liberação de recursos para todas as prefeituras.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, que também integra o Conselho Político da CNM, frisou que o movimento municipalista continua lutando para que os projetos sejam aprovados no Congresso, através das mobilizações. Ele também destacou as conquistas, com o auxílio financeiro para os municípios nas áreas da saúde, assistência social e também para recompor as perdas de arrecadação neste período de enfrentamento da pandemia, além de outras conquistas que estão na pauta municipalista nacional.

Na ocasião os prefeitos apresentaram ao senador algumas demandas em relação a captação de recursos para a execução de obras nos municípios. Os projetos estão sendo elaborados pela AMM e necessitam de recursos para as obras. Entre os projetos estão: pavimentação asfáltica, centro de atendimento ao turista, centro de convivência social, além da solicitação de emendas parlamentar para a aquisição de equipamentos, caminhões e ambulâncias. Os gestores aguardam a liberação de recursos por meio de emendas junto aos Ministérios da Defesa, co Turismo e do Ministério de Cidades.

O prefeitos de Nobres, Leocir Hanel, informou que solicitou a liberação de uma emenda no valor de R$ 611 mil, para a construção de obras. Por meio do Ministério da Defesa, para a construção de um espaço que vai atender a Polícia Militar e o Centro de Assistência Social, na mesma área do Centro de Multiuso.

No setor do turismo, o prefeito de Nobres, disse que luta por recursos para a construção do Centro de Atendimento ao Turista-CAT na região de Bom Jardim. O projeto passa por adequações e está orçado em R$ 500 mil. Os recursos deverão ser liberados através do Ministério do Turismo.

O prefeito de São Jose do Xingu, Sandro José Costa conversou com o senador sobre o projeto de asfaltamento de via urbanas do município, que será elaborado pela Central de Projetos da AMM. Ele informou que já está sendo feito o levantamento de todos os custos para a obra.

O prefeito de Rio Branco, Luiz Carlos informou que já encaminhou uma solicitação de uma emenda parlamentar para a aquisição de um caminhão de lixo e uma ambulância para a prefeitura. Ele lembrou ainda que buscará recursos para obra de asfaltamento na área urbana e reforma de uma escola municipal, que será adaptada para abrigar a sede da prefeitura.