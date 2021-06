Prefeitura abre cadastro da vacinação para pessoas de 50, 51 e 52 anos sem comorbidades

A Prefeitura de Cuiabá abriu nesta quarta-feira (16) o cadastro na campanha Vacina Cuiabá para pessoas sem comorbidades de 50, 51 e 52 anos. A ideia é ampliar o cadastro para agilizar a vacinação contra a Covid-19. Também foi aberto nesta semana o cadastro para pessoas de 53 e 54 anos, além de grávidas e puérperas sem comorbidades (com encaminhamento médico), a partir de 18 anos, que já começaram a ser imunizadas.

Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina.

No dia da vacinação, todos os grupos devem levar o QR Code impresso e comprovante de endereço. Todos também devem estar com o Cartão SUS atualizado em Cuiabá. Aqueles que precisam apresentar laudo médico, encaminhamento médico, vínculo empregatício ou declaração também devem levar impresso, pois os documentos ficarão retidos no local da vacinação.