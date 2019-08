Prefeitura abre inscrições para visita técnica nas obras de restauração da Casa de Bem Bem

Do quintal de mangueiras muita gente se lembra. Festas de São Beneditos foram celebradas ali durante mais de 10 anos. A casa de memórias sofreu avarias, mas se recupera e está aberta para visitação. As parede tem memórias. E são essas memórias que a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo quer restaurar com a abertura de inscrições à sociedade civil para visita técnica às obras da Casa de Bem Bem, que serão realizadas todas às quartas-feiras pela manhã.

Os caminhos do centro são história. Da janela alta do Museu da Imagem e Som, num piscar de olhos o contemporâneo torna-se histórico. Ignore os fios de luz e a Cuiabá antiga se revelará. Esse é um dos muitos ângulos que, como máquinas do tempo, tele transportam quem caminha com olhos nostálgicos pelo Centro Histórico de Cuiabá.

“Essa visita técnica para nós, leigos, e eu me incluo nisso, é um enriquecimento de conhecimento muito grande, faz com que a gente valorize ainda mais o trabalho de arquitetos, restauradores, de quem luta para recuperar e proteger os patrimônios históricos, faz com que a gente desperte para investir mais neste setor e entenda o porquê da defesa de que patrimônios como este continuem em pé, funcionando. E desperta mais o amor por uma cidade que tem 300 anos, que tem uma história toda construída e que a gente não pode descartar sem respeitar toda sua história”, declarou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

O plano é que um grupo de 15 pessoas, da sociedade civil, de organizações governamentais e não governamentais, da imprensa, ou seja, qualquer pessoa interessada em aprender sobre valorização do patrimônio histórico possa acompanhar as obras de restauração da Casa de Bem Bem.

A visita será realizada em quatro etapas: introdução a história da Casa de Bem Bem, esclarecimentos sobre o projeto de restauração e transparência pública, recuperação arqueológica e obras de restauro da casa. As palestras campais serão ministradas por equipe técnica da Secretaria Municipal de Cultura, Governo do Estado e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), composta de arquitetos, arqueólogos e especialista em projetos e execução de restauração de patrimônio histórico.

Para se inscrever, basta preencher o formulário com dados pessoais e entregar na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo ou enviar para o email: alessandra.barbosa@cuiaba.mt.gov.br. Mais informações pelo telefone (65) 3617-1261.