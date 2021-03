Prefeitura amplia serviços no setor de mobilidade urbana

Além da manutenção realizada diariamente nas vias públicas da cidade, equipes da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana estão realizando, de forma simultânea, ‘mutirões de limpeza’ em diversos bairros de Várzea Grande. A ação tem o objetivo de promover o bem estar da população e, ao mesmo tempo, deixar a cidade mais atrativa.

Por Kátia Passos – Segundo o titular da pasta, Breno Gomes, a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana vem mantendo, diariamente, a limpeza das vias públicas, seguindo o cronograma pré-estabelecido. Porém uma equipe de trabalho realiza nos bairro, o mutirão de limpeza, que ocorre de forma mais incisiva e profunda, com a execução de serviços como a poda de árvores, pintura de meio fio, troca de lâmpadas e a retirada de entulhos.

Breno Gomes explica que a meta da Secretaria é priorizar o maior número de localidades, por isso foi elaborada uma lista de bairros que serão atendidos e as datas definidas para cada execução. “Essa agenda foi elaborada, levando em consideração principalmente a necessidade e a urgência de cada bairro na realização do serviço” disse o secretário informando que o bairro Jardim Marajoara foi o primeiro a receber o mutirão de limpeza, seguido do bairro Novo Várzea Grande.

A equipe responsável pelo mutirão de limpeza, leva em média uma semana para executar o trabalho, porém esse prazo depende muito da localização, do espaço geográfico do bairro e das condições de suas vias públicas.

O subsecretário e coordenador da operação de limpeza, Virdinei da Silva informou que as equipes se mantêm no bairro durante o prazo de conclusão das atividades e após finalização se deslocam para o bairro subseqüente. “Seguimos uma lista de prioridades, porém todos os bairros serão atendidos com essa ação”, garantiu.

O gestor explica ainda que o mutirão de limpeza é uma das ações mais importantes da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, porque além de manter a cidade limpa, reduz o número de doenças provocadas por incidência de mosquitos, melhora a acessibilidade as localidades, e contribui para o embelezamento do bairro que recebe a ação.

CONTRIBUIÇÃO

Para manter a cidade limpa e organizada, com aparência e visual agradável, é preciso que a população também faça a sua parte. A contribuição dos moradores é essencial para o ordenamento e lisura do bairro.

O secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes lembra que o serviço de limpeza pública exige bastante esforço físico e que às vezes as equipes chegam a ficar uma semana no mesmo bairro até que concluem a atividade, mas em compensação, quando concluem o trabalho, o visual do local fica mais bonito.

E para que nenhuma localidade tenha os trabalhos comprometidos, a secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana definiu estratégias de atribuições para cada grupo de colaboradores – tanto dos que atuam na limpeza das vias públicas, quantos dos que realizam o mutirão de limpeza que está sendo feito nos bairros.