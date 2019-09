Prefeitura apresenta atrativos de Cuiabá durante a Semana do Turismo em Mato Grosso

Cuiabá é calorosa, temperatura que se sente no calor da gente, dos de tchapa que contagia os paus rodados, calor que conquista quem vem mesmo que só de passagem. Desta quarta-feira (25) até sexta-feira (27), esse aconchego será transmitido em vídeos, fotos, palestras, música e sabores na Semana do Turismo em Mato Grosso, que começou na Praça Alencastro e se desloca para o Sesc Arsenal com programação diversa e gratuita.

O evento é promovido pelo Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Similares (SHRBS), em parceria com a Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado. Na manhã desta quarta-feira (25), a Praça Alencastro, coração de Cuiabá, recebeu expositores de artesanatos e turismo para apresentar aos passantes os atrativos naturais, culturais e materiais de Cuiabá.

“O Centro é uma referência para atrair o turista pela riqueza histórica, de equipamentos turísticos, que são objetos de vários city tours da cidade. Diante disso, junto com o Sindicato, o Governo do Estado e as entidades estamos promovendo a abertura da Semana do Turismo como uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro de que a nossa secretaria se aproxime do setor produtivo, para criar instrumentos de valorização do potencial turístico e de transformação daquilo que existe de atrativos em produto turístico, com objetivo de atrair cada vez mais turistas para Cuiabá e fomentar, cada vez mais, essa que é uma das principais cadeias de movimento econômico a nível internacional”, comentou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

Além de fomentar o giro econômico da cidade e do Estado por meio do turismo, a Semana do Turismo é uma forma de mostrar a cidade para os próprios cuiabanos, evidenciar os atrativos que passam, por vezes despercebidos aos olhos dos cuiabanos em meio a rotina diária. “É pra justamente facilitar e tornar acessível que o cuiabano conheça a própria cidade e o Estado. Cuiabá é um grande emissor e não tanto receptor de turistas, então esse evento é uma ideia para que as pessoas se conscientizem da importância do turismo para a cidade e do que tem para fazer em Cuiabá, em Várzea Grande, em Mato Grosso”, pontuou o representante do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (SHRBS), Jaime Okamura.

A intenção é que conhecendo a própria cidade, os cuiabanos e pau rodados passem a indicar o turismo local para quem é de fora do Estado, e também para que saibam falar bem e exibir a capital e seus atrativos, criando uma grande rede de fomento ao turismo, como já faz a dona Maura Leite dos Santos, de 68 anos. “Eu amo Cuiabá, eu não nasci aqui, cheguei na cidade em 1976, sou de Cocalinho. Eu gosto de Cuiabá porque o povo é hospitaleiro, os cuiabanos são hospitaleiros, aqui eu posso chegar sem dinheiro que eu sei onde eu durmo e onde eu como. Nos outros lugares quer eu andei não é assim e eu sou igual cigano, já andei muito. Quem não conhece e vem pela primeira vez eu digo visite o Pantanal, Nobres e em Cuiabá eu indico a exposição de Rondon, que eu admiro desde criança e os outros museus também”, finalizou a senhora depois de receber os folhetos e dicas do Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

O evento continua na quinta-feira (26), no Sesc Arsenal, onde acontece mostra dos produtos no Bulixo. O encerramento será na sexta-feira (27), também no Sesc Arsenal, com solenidade para autoridades do Estado e da capital ligadas ao setor. Na oportunidade, palestras e um workshop serão oferecidos, das 18h às 21h.