Prefeitura aprova conforto ofertado ao cidadão na nova loja de atendimento inaugurada pela Águas Cuiabá

Representando o prefeito Emanuel Pinheiro, o vice-prefeito José Roberto Stopa, participou nesta quarta-feira (02) da inauguração da nova loja de atendimento da Águas Cuiabá, empresa do Grupo Iguá. O empreendimento já está em funcionamento na região central, facilitando a busca pelos serviços ligados ao saneamento básico. Moderna e climatizada, ela foi construída para oferecer mais conforto à comunidade.

Stopa destacou a importância de garantir que os serviços e informações sobre água e esgotos estejam de fácil alcance do cidadão. “Quando falamos em atendimento humanizado, nos referimos a olhar as famílias cuiabanas com atenção e proporcionar aquilo que elas estão precisando. No caso do saneamento, como gestor, fico feliz em ver as ações que a concessionária tem realizado para entregar qualidade à nossa população”, disse.

Situada na Avenida da Prainha (sentido Centro-Porto), ela conta com um estacionamento próprio e um conveniado, estando próxima a pontos de ônibus e à Estação Ipiranga. Em razão das medidas de combate à Covid-19, ela vai operar, neste momento, de forma reduzida. O número de pessoas no local será controlado, podendo chegar a apenas 50% da capacidade total. Vão ser obedecidos critérios de distanciamento social, com exigência do uso de máscara.

SERVIÇOS

A nova loja oferece todos os serviços disponibilizados nas demais unidades de atendimento, dentre os quais a solicitação de novas ligações de água e esgoto, negociação de débito, pagamento de faturas, troca de titularidade, emissão de segunda via da conta, realização de vistorias e análise de consumo. O time de atendentes da Águas Cuiabá também é apto a esclarecer dúvidas e fornecer orientações. Com a entrada em operação, a unidade localizada na Rua Galdino Pimentel, no Calçadão, deixou de funcionar.

“Cuiabá, de fato, vem avançando no saneamento básico. Os bairros contam, hoje, com água de qualidade na torneira e a cobertura de esgotamento sanitário aumenta dia após dia. É nessa mesma direção que projetamos a nova loja de atendimento: ela traz conforto e alta qualidade de atendimento, alinhada a um dos nossos eixos estratégicos, que é o respeito às pessoas”, declara William Figueiredo, diretor geral da Águas Cuiabá.

O gestor acrescenta que os colaboradores da empresa são preparados para perceber os munícipes e compreendê-los. “Nosso objetivo é cumprir as metas contratuais – e ir além. Na visão da Iguá, empresa da qual fazemos parte, entregar saneamento é mais do que realizar operações de água e esgoto: é, também, atender de forma personalizada, para que o cidadão viva uma experiência positiva no ambiente dos serviços essenciais.”

A nova loja de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Ela está localizada na Av. Tenente Coronel Duarte (Av. Prainha), nº 1020.

PERCEBER O CIDADÃO

Outro diferencial da Iguá é sua agenda de relacionamento com a população, um de seus pilares estratégicos. Nela, é desenvolvido o Programa Encantamento do Cliente, que inspira os colaboradores a executar todas as atividades com um objetivo: perceber e atender com excelência os cuiabanos.

A Iguá é a primeira companhia brasileira de saneamento a utilizar o sistema NPS (Net Promoter Score), que é um indicador internacional da reputação junto aos consumidores. Normalmente, as empresas de saneamento realizam pesquisas de satisfação anualmente. Com o NPS, a periodicidade de envio da avaliação dos serviços passou a ser semanal, e será diária em 2021, permitindo compreender e agir para mitigar problemas com mais rapidez.

Com o uso da tecnologia, a Iguá busca também facilitar a vida do cidadão. No Digi Iguá –plataforma on-line que permite o pagamento de contas de água com cartão de crédito, geração do código de barras da fatura, emissão de segunda via, entre outros serviços –, é possível executar com segurança, e de casa, muitas das atividades que antes eram realizadas apenas nas lojas. Basta acessar o www.digiigua.com.br , além do 0800 646 6115 e do WhatsApp (17) 9 9641-6259.

**Com informações da assessoria Águas Cuiabá