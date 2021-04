Prefeitura avança com obra de pavimentação na segunda etapa do bairro Dom Bosco

A Prefeitura de Cuiabá segue alcançando as vias do bairro Dom Bosco com o trabalho de pavimentação. Nesta semana, após a conclusão das atividades de preparação do solo, a Rua 21, situada na segunda etapa da comunidade, foi quem recebeu o revestimento com a massa asfáltica, melhorando a infraestrutura do local.

O bairro é um dos atendidos pelo programa Minha Rua Asfaltada, criado pelo prefeito Emanuel Pinheiro em 2017. Por meio dessa iniciativa, recebe um total de 5,64 quilômetros de pavimentação, abrangendo todas as vias. Além do asfalto, também faz parte do benefício a construção de rede de drenagem de águas pluviais, meio-fio e calçada.

Para a execução dessa obra, o Município investe cerca de R$ 7,6 milhões. Segundo o relatório de acompanhamento da Secretaria de Obras Públicas, todas as ruas do Dom Bosco já foram cobertas com o pavimento. Agora, a atuação está concentrada na segunda etapa, dividindo-se entre as atividades de drenagem superficial, imprimação e pavimentação.

“Esse é mais um compromisso assumido pela gestão Emanuel Pinheiro que vem sendo, rigorosamente, cumprido. Acreditamos que ainda neste primeiro semestre as obras sejam 100% concluídas e os moradores possam desfrutar de uma nova realidade, sem poeira e sem lama”, comenta o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

NOVAS OBRAS

Além das obras em andamento, a Prefeitura de Cuiabá trabalha para que, ainda neste primeiro semestre, novos bairros sejam alcançados pelo programa Minha Rua Asfaltada. Neste momento, estão em fase final as etapas administrativas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para pavimentação de mais 19 bairros.

Também já estão em andamento os processos licitatórios para contratação das empresas que irão executar as obras. Por ser uma grande quantidade de bairros, foram abertas duas concorrências públicas. Entre os beneficiados estão: Altos da Boa Vista, Parque Atalaia, Jd. Aroeira, Tancredo Neves, Pascoal Ramos, Jd. Liberdade, Planalto e Nova Esperança I (Etapa III).