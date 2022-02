Prefeitura avança com obra de requalificação da Praça Santos Dumont

Amor, carinho, compromisso, cuidado e zelo. Essas são as diretrizes que definem o trabalho desempenhado pela Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA), que realizou mais de 3 (três) mil atendimentos na capital a cachorros e gatos, em 2021. Dentre as ocorrências registradas estão: denúncias de diversas natureza (1.373); atropelamento (86); abandono (176); resgates (240); tratamento clínico (379); castração (719) e por fim, doação (54). Todas as ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável (SMADESS).

O cuidado aos animais é compromisso da gestão Emanuel Pinheiro que ao longo de cinco anos já aprovou inúmeras leis versando sobre a proteção aos bichinhos. No dia 11 de janeiro deste ano, o gestor anunciou punições mais severas aos agressores de animais, ao sancionar a Lei nº 6.746/22, que responsabiliza os infratores, após a identificação, a arcarem com as despesas veterinárias decorrentes da violência ocasionada contra os bichinhos.

Esta é a sétima normativa aprovada pelo prefeito desde que assumiu o Executivo Municipal, em prol da defesa da causa animal, que norteiam diferentes esferas, começando pela proteção até a circulação de veículo de tração animal em vias de perímetro urbano.

Com estimativa de mais 14 mil animais abandonados, Cuiabá mantém ainda um projeto de castração gratuita dos bichinhos, que iniciou mais uma fase no final do ano anterior, mais precisamente no bairro Residencial São Carlos. No local 50 procedimentos foram efetivados. A meta da diretoria é atuar no controle das espécies no município. Conforme o DBEA para 2022, a retomada das ações já constam no plano de ação, priorizando as regiões carentes.

Atualmente, a Prefeitura de Cuiabá encontra-se em campanha de adoção voluntária com 30 doguinhos. Os cães estão lotados no abrigo municipal, localizado no Centro de Zoonoses, em Cuiabá, oportunizando assim, a abertura de novas vagas no canil. Aos interessados em ter ao seu lado o verdadeiro melhor amigo do homem, basta entrar em contato por meio do telefone: 0800 647 7755, no horário das 08h às 12h e 14h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira. O canal de comunicação disponibiliza todas as informações sobre o processo.

Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, o chefe do Executivo Municipal anunciou a construção do Hospital Veterinário de Municipal (HMV), na região Sul, para o atendimento a animais domésticos.