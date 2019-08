Prefeitura beneficia 47 bairros com programa de pavimentação

A Prefeitura de Cuiabá já chegou a 47 bairros beneficiados com o programa de pavimentação “Minha Rua Asfaltada”. De acordo com levantamento da Secretaria de Obras Públicas, dede seu lançamento em 2017, a ação de infraestrutura foi levada para nove comunidades da região Norte, 18 da Sul, 12 da Leste e oito da Oeste. Os dados levam em consideração as obras concluídas, em execução e também aquelas que, neste momento, passam pelo processo de licitação.

O andamento dos trabalhos é acompanhado de perto por equipes de fiscalização que, periodicamente, elaboram o relatório. Segundo o último registo, o Minha Rua Asfaltada conta com 19 bairros totalmente pavimentados, 19 com obras em andamento e outros nove passando pela etapa contratação de empresas. Convertendo para extensão, os números representam o equivalente a 212 quilômetros de malha viária alcançada.

Ainda conforme o levantamento, estão entre as comunidades com obras já finalizadas o São Roque, Novo Colorado, Jardim Gramado, Novo Mato Grosso, Jardim Imperial II (1ª etapa) e Santa Cruz I. No quadro de bairros com trabalhos em execução encontram-se, por exemplo, Jardim União, João Bosco Pinheiro, São João Del Rey e Dom Bosco. Em processo de licitação, a relação aponta o Sol Nascente, Jardim Presidente, Jardim Fortaleza, dentre outros.

“Asfalto é um dos principais sonhos da população. Todo morador que ver seu bairro livre da poeira e da lama. Por isso, o programa Minha Rua Asfalta é um dos carros-chefes da nossa gestão. Por meio dele, além da realização de sonhos, estamos atuando na saúde preventiva. Cuiabá possui um elevado déficit de pavimentação, mas continuamos trabalhando, fazendo as articulações necessárias, para universalizar esse benefício”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

SERVIÇO COMPLETO

Outro ponto de importante destaque dentro do programa Minha Rua Asfaltada é a preocupação com a qualidade da obra. Alinhado com todo cuidado com os tipos de materiais utilizados, respeitando as especiações técnicas recomendadas para esse tipo de obra e as características de cada território, a pavimentação é tratada como parte de um conjunto que engloba ainda a construção da rede de drenagem de água pluvial, meio-fio e calçadas.

A drenagem é fundamental no resultado final do serviço. Uma obra sem a edificação da composição pluvial afeta diretamente no período de vida útil do pavimento e pode significar prejuízo aos cofres públicos e transtorno aos moradores. Isso porque, o sistema é o principal responsável pelo escoamento de águas da superfície, evitando assim um acúmulo que resulte na diminuição da durabilidade da malha viária.

“Os moradores esperam por anos para ver essa realidade ser mudada. Então, temos que ter o compromisso de entregar uma obra que melhore a vida do cidadão e não que gere transtornos. Da mesma forma, a cada bairro incluído no programa, a determinação é que a sejam feitos meio-fio e calçada. É uma medida que melhora o visual e contribui para a segurança do pedestre, evitando uma disputa de espaço com veículos na pista”, pontua o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues.