Prefeitura comunica novas datas para audiências públicas do Plano Diretor

Em constante processo de desenvolvimento, Cuiabá deve ganhar pelo menos quatro novas avenidas a partir do fim deste ano. As vias já estão em construção em diferentes regiões da cidade, beneficiando pontos onde o fluxo de veículos é elevado. As intervenções ocorrem seguindo o planejamento da gestão Emanuel Pinheiro visando melhorar a mobilidade urbana da capital.

Está em andamento, por exemplo, a criação de uma nova rota que facilitará o acesso de bairros da região Leste à Avenida Dante Martins de Oliveira (Av. dos Trabalhadores). A obra conta com o levantamento de uma ponte de concreto sobre o Córrego do Moinho, que já foi feito. Agora, a Secretaria de Obras Públicas atua na criação de uma via ligando a Avenida B (fundo do Tia Nair) com a Rua Martim Pescador (Residencial Maria de Lourdes).

“O nosso planejamento completo. Os avanços na mobilidade urbana abrangem pavimentação, recuperação de vias antigas, criação de novas, construção de viadutos. É dessa forma que trabalhamos para melhorar o trânsito e dar mais qualidade de vida aos cuiabanos. Para isso buscamos investimentos, articulamos parcerias com a iniciativa privada. Cuiabá está em processo de transformação. Uma transformação para o futuro”, explica Emanuel Pinheiro.

A região também Oeste terá uma nova avenida com mais de três quilômetros de extensão, pista dupla, ciclovia, calçada com acessibilidade, vagas de estacionamento no canteiro central e iluminação de LED. A via será mais um importante acesso ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), Avenida Antártica, Avenida Mário Palma, e a bairros como Ribeirão do Lipa, Novo Colorado e Vista Alegre.

Outras duas novas avenidas estão sendo construídas na região Norte, ambas interligando a movimentada Avenida República do Líbano com a área do Centro Político Administrativo. A primeira inicia na Rua Síria e finalizada nas proximidades da rotatória da Avenida Dr. Hélio Ribeiro, que faz conexão com o Parque das Águas e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT).

“Nessa região também estamos criando o acesso que começa na Rua Afeganistão e finaliza em dois pontos diferentes. Será possível chegar de forma mais rápida na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, na altura da rotatória da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). A via faz ainda a ligação com a Avenida Historiador Rubens de Mendonça”, explica o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

2022

Para o próximo ano, a Prefeitura de Cuiabá também já tem novas obras previstas, em especial para a Avenida Miguel Sutil. O planejamento da gestão Emanuel Pinheiro é construir na avenida mais dois viadutos e uma trincheira, iniciado a partir de abril, mês de comemoração aos 303 anos da Capital. As obras serão executadas em pontos considerados grandes gargalos no trânsito da região.

Os viadutos serão edificados na rotatória de acesso ao Centro de Eventos do Pantanal e no trevo do Santa Rosa, ligando as avenidas Lava Pés e Antártica. A última obra é a construção da Trincheira do Círculo Militar, orçada em R$ 62 milhões e já que já está com o projeto protocolado no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e conta agora com o apoio do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (Emanuelzinho) para dar andamento no processo.