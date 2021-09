Prefeitura convida população para audiências públicas para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano- IPDU convidam a população, entidades e associações representativas dos vários segmentos da comunidade para participação das quatro audiências públicas que irão tratar sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (IPDU) e que serão realizadas no período de 14 a 17 de setembro. O Edital de Convocação foi publicado na edição do Gazeta Municipal desta segunda-feira (31).

Os encontros serão realizados entre os dias 14 e 17 de setembro, sempre a partir das 18h40, na modalidade presencial, respeitando as normas de biossegurança como o uso obrigatório de máscaras, álcool gel e manter a distância de 1,50 metros entre os participantes. Os eventos serão gravados em vídeo que serão disponibilizados no canal do Youtube da Prefeitura de Cuiabá após o evento, ou seja, não terá transmissão ao vivo.

No dia 14 (terça-feira), os debates ocorrerão na sede da Administração regional Leste, Jardim das Américas. Na quarta-feira (15), o local escolhido foi a escola Municipal Adelina Pereira, no bairro Cidade Alta. A Escola Municipal Aristotelino Alves Praieiro, no bairro 1º de março, será o espaço para realização da terceira audiência pública, no dia 16 (quinta-feira).

No dia 17 (sexta-feira), o quarto e último encontro será realizado na sede da União Coxipoense de Associação de Moradores, bairro Coxipó, em Cuiabá. “Essa iniciativa de descentralização tem como principal objetivo levar as ações da Prefeitura do Centro para os bairros. Com isso, a facilidade de acesso para participação é bem maior. Isso é o que podemos de chamar de uma gestão humanizada, aquela que trabalha para o povo e pelo povo”, pontuou o gestor municipal.

“A minha gestão trabalha todos os dias com foco em tornar Cuiabá uma cidade cada vez mais moderna, com mais qualidade de vida para a nossa gente, mais sustentável, com melhor mobilidade urbana e preservando nosso patrimônio histórico. E é por isso que estamos dando continuidade com a revisão do Plano Diretor, escutando as pessoas, porque a cidade é feita para elas, a gestão Emanuel Pinheiro trabalha para elas”, disse o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

“Essa já é a segunda fase do processo de revisão do Plano Diretor, com o objetivo de aproximar a discussão da população, na apresentação de propostas de planejamento urbano para o futuro, definindo o que é possível de se colocar em práticas, as políticas públicas viáveis para os próximos 10 anos”, disse o diretor técnico do Plano Diretor, Lauro Carneiro.

Com o documento pronto, a terceira fase se apresenta como o caminho para aprovação das decisões pela Câmara Municipal e por fim, a quarta fase, que é a de execução do Plano, que vai se desenvolver durante os próximos dez anos, período de aplicação e validade do Plano Diretor.

O Plano Diretor é o instrumento que determina todas as diretrizes vinculadas ao desenvolvimento em longo prazo do município. Para garantir o desenvolvimento ordenado da Capital, a partir das demandas sócio estruturais sinalizadas por todos os atores envolvidos, a Prefeitura de Cuiabá está revisando o Plano Diretor, tomando como base as versões lançadas em 1992 e 2007. A partir da versão revisada, será possível monitorar e direcionar as políticas públicas executadas no município.

O total de 54 audiências públicas foram realizadas para ouvir as demandas da população, suas sugestões para a Cuiabá do futuro. Agora, o poder público, com auxílio da empresa Tese Tecnologia Arquitetura e Cultura, concatenam as ações possíveis de serem implementadas em documento que deverá ser aprovado e utilizado como guia para políticas públicas a serem executadas nos próximos 10 anos.

Clique anexo para acesso do edital na íntegra: