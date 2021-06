Prefeitura convoca 229 candidatos classificados no concurso público da Educação

Várzea Grande avançou novamente no combate a COVID 19 e abriu o pré-cadastro para pessoas sem comorbidades de 55 a 59 anos e que começam a ser vacinadas na próxima semana.

As pessoas com idade entre 18 a 59 anos com comorbidades já se encontram sendo vacinados desde o dia 23 de maio, bem como amanhã, 03 de junho, Várzea Grande espera concluir a vacinação para os profissionais da Educação pública e privada.

“Isto demonstra que temos compromisso com a imunização de toda a população de Várzea Grande. Na medida que existam vacinas disponíveis, já que tentamos sem sucesso, por veto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, adquirir imunizantes, nós iremos vacinar a todos e todas”, disse o prefeito Kalil Baracat convicto de que o avanço da pandemia somente será contido com a vacinação de toda a população.

A Secretaria de Saúde abriu o pré-cadastro de vacinação contra Covid-19 para pessoas de 55 anos a 59 anos, nesta quarta-feira, 02 de junho, após a confirmação de novo lote de 100 mil vacinas que chegaram a Mato Grosso e de ter atingido a expressiva marca de 66 mil pessoas vacinadas.

O secretário Gonçalo de Barros destacou que a abertura da nova faixa etária a ser imunizada segue o Plano Nacional de Imunização – PNI do Ministério da Saúde. Portanto, a gestão municipal segue as recomendações para avançar na imunização e mantém a preocupação em imunizar todas as pessoas dos grupos prioritários, com comorbidades e mais recentemente, os profissionais da educação das redes municipais, estaduais e federais, além das unidades filantrópicas que atuam na segunda maior cidade de Mato Grosso.

Para efetuar o pré-cadastro, a pessoa com idade entre 55 anos a 59 anos deve acessar o site www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE, e em até três dias úteis voltar ao site oficial e através do seu CPF confirmar sua inscrição com a data, o horário e o local de vacinação. “Após o cadastro, já no dia seguinte é ideal que se monitore a confirmação de data e horário da vacinação e manter a atenção para não perder a data de vacinação”, alertou o secretário.

Para o prefeito Kalil Baracat, o trabalho de vacinação em Várzea Grande segue acelerado em função do planejamento de ações. “Descentralizamos os pontos de vacinação, oferecemos oportunidades para os moradores se vacinarem em ponto fixo e por meio do drive-thru, ampliamos nossa rede de atendimento hospitalar, criamos centro de triagem eficiente, entre outras iniciativas que respaldaram o município no sentido de cuidar com dignidade do várzea-grandense”, pontuou o prefeito, acrescentando como essencial em todo este processo a participação dos servidores da saúde e de parceiros como o Governo do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa, além do Centro Universitário Várzea Grande (UNIVAG).

Contudo, acrescenta Kalil, o ritmo segue de acordo com o recebimento de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, ou seja, doses recebidas significam doses imediatamente aplicadas, resguardando apenas aquelas destinadas a assegurar a segunda dose que consolida a imunização das pessoas vacinadas.