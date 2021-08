Prefeitura convoca 463 candidatos aprovados no Processo Seletivo nas funções de TDI, TNE, ASG e Professor

Com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta à maior parte das demandas apresentadas pela população na atenção primária à saúde, ou seja, nas unidades básicas de saúde (UBS), o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) tem atuado como um suporte a quase 30 equipes de saúde da família nas regiões Leste, Oeste e Norte de Cuiabá, através do compartilhamento de saberes (seja por meio de material educativo, rodas de conversas e oficinas), consultas compartilhadas, visitas domiciliares, dentre outros.

Durante este mês, por exemplo, por conta do Agosto Dourado, mês de conscientização e promoção ao aleitamento materno, o foco tem sido o atendimento às gestantes e puérperas com a abordagem do tema, a partir da perspectiva de cada área presente no NASF (assistência social, fisioterapia, farmácia, enfermagem, nutrição).

Isso tem ocorrido em várias unidades básicas de saúde com a realização de palestras, oficinas e rodas de conversa entre pacientes e profissionais da saúde e também com a divulgação de material educativo no formato cartão digital, preparado pela equipe do NASF Cuiabá e divulgado através de aplicativo de mensagem às pacientes. Ao final desta matéria, baixe os materiais sobre benefícios da amamentação para o bebê e a mãe, amamentação de gêmeos, ingurgitamento da mama, alimentação saudável para gestantes, uso de fitoterápicos na lactação.

Já foram realizados eventos nas unidades básicas de saúde dos bairros Areão, Pedregal, Renascer, Praeiro, entre outras. A assistente social Izabel Cristina Müller de Lima, que atualmente responde pelo NASF Cuiabá, explica que por conta da pandemia e as consequentes medidas de biossegurança, os encontros com as gestantes e puérperas são feitos nos dias das consultas de pré-natal, com público reduzido e que a disseminação de materiais educativos por meio virtual tem sido uma estratégia eficaz. “Nesse tempo em que nós estamos com restrições de acesso, ainda com medidas de biossegurança, desenvolvemos algumas estratégias para ofertar o conhecimento, por exemplo, estamos soltando, toda segunda-feira, nos grupos das nossas equipes vinculadas, um folder com diversas orientações às gestantes e lactantes tem sido uma medida eficaz pela possibilidade de alcance. Divulgamos entre a equipe e eles compartilham com a população e suas redes, então, é uma forma de fazer o trabalho sem aglomeração”, explica.

Izabel Cristina Müller destaca ainda que além do Agosto Dourado e de outras campanhas mensais de promoção à saúde, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família adota outras ferramentas de trabalho, capazes de potencializar as unidades básicas de saúde na sua vocação de ampliar a resolutividade da Atenção Primária em Saúde.

O NASF

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde, em 2008, no Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é a melhoria da qualidade da Atenção Primária em Saúde, uma vez que amplia o escopo das ações desta e, por meio da troca de saberes, amplia também a capacidade de resolutividade clínica.

Em Cuiabá, o NASF existe de 2013. Ele é formado de uma equipe com profissionais de especialidades e profissões de diferentes áreas do conhecimento e atua de forma integrada com os servidores que já compõem as equipes de Saúde da Família nas unidades básicas, com ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.