Prefeitura cumpre com metas estabelecidas no PDI e avança em resultados exitosos

Representantes das secretarias responsáveis pelo planejamento estratégico de cada Pasta estiveram reunidos para alinhar os detalhes da apresentação dos Resultados dos Indicadores alcançados nos últimos três anos (2017/2019) e o comportamento das metas planejadas no ano passado com suas principais evidências. De acordo com o histórico de desempenho do Município elaborado pelo Tribunal de Contas, o percentual de metas alcançadas em situação de conformidade, foi de 73%, em 2019.

“Cuiabá nunca alcançou esse índice de 73% das metas planejadas. Das 51 ações a serem executadas restam apenas 19. Vamos trabalhar sem medir esforços para atingir e cumprir com o plano de governo, sendo essa uma exigência não só do Tribunal de Contas como da população. Pretendemos encerrar o ano de 2020 com 100% das metas atingidas”, disse o secretário municipal de Planejamento, Zito Adrien.

De acordo com o secretário este trabalho é uma determinação do prefeito, Emanuel Pinheiro, e tem por objetivo de dar maior celeridade e execução dos compromissos assumidos com a população cuiabana e estabelecidos no plano de governo. “Vale ressaltar que ao longo desses três anos já foram realizados mais obras do que estavam previstas. A Prefeitura está trabalhando para deixar uma cidade organizada e bem planejada”, destacou.

Na oportunidade, Zito Adrien elencou também que o êxito alcançado se deve a “cultura de planejamento” inserida desde o início da gestão, onde cada secretaria criou um núcleo vigilante e de acompanhamento das ações planejadas. “Cada um tem que ser o vigilante da caixinha. Essa é uma responsabilidade de todas as secretarias”, esclareceu.

O encontro faz parte do cronograma de ações do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) sendo coordenado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e está sob a organização e coordenação das Secretarias Municipais de Planejamento e de Governo. “Essa parceria de trabalho com o TCE é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que atende ao compromisso firmado em seu plano de Governo”, destacou Zito.

O PDI é visto pela atual administração como mais uma ferramenta para o alcance de uma gestão com resultados eficientes e que, consequentemente, refletirá na satisfação do cidadão cuiabano. “Com essa avaliação, será possível, por exemplo, conhecer as prioridades da atual administração, visando a busca pela excelência dos serviços, oferecendo qualidade de vida à população cuiabana”, reforçou o secretário municipal de Governo, Lincoln Sardinha.

A participação ativa dos servidores responsáveis pelas gestões das pastas, que tem abastecido ativamente o Gerenciamento de Planejamento Estratégico (GPE) do Tribunal de Contas do Estado (TCE), permite uma maior transparência do trabalho do Município.

A reunião de apresentação dos indicadores acontece no dia 05 de fevereiro, a partir das 08h30, no auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação. Foram convidados representantes dos Conselhos Municipais, de Políticas Públicas, Organizações Sociais, Sindicatos, Entidades Civis Organizadas, dentre outras.

“Esse é mais um importante passo dentro da administração pública municipal, na busca do fortalecimento da cultura do planejamento e da disseminação de boas práticas, tanto entre os gestores como com a população. A gestão Emanuel Pinheiro segue, de forma efetiva, o seu compromisso com Cuiabá, de oferecer uma cidade boa de viver”, concluiu Zito Adrien.