Prefeitura dá seguimento na recuperação viária da Av. Coxipó Mirim

Como parte do planejamento de mobilidade urbana na Capital, a Prefeitura de Cuiabá segue com o trabalho de recuperação da malha viária da Avenida Coxipó Mirim, situada no bairro Dr. Fábio. O projeto é coordenado pela Secretaria de Obras Públicas e envolve, juntamente com a reconstrução do pavimento, a edificação da rede de drenagem. Neste momento, uma equipe com cerca de 20 operários atua no local.

A intervenção é realizada com o objetivo de solucionar um problema crônico na estrutura da via que recebe diariamente um grande fluxo de veículos. Além do Dr. Fábio, a obra beneficia também moradores dos bairros Três Barras, Altos da Serra I e II, Jardim Umuarama, Residencial Nova Canaã e comunidades rurais da região.

Na primeira etapa da obra, foi implantado o manilhamento e construção das galerias pluviais em um trecho da avenida que ainda não contava com a estrutura. A partir disso, foi iniciada a etapa de recapeamento, tomando como ponto de partida o entroncamento da Coxipó Mirim com a Avenida Dante Martins de Oliveira.

“A construção da rede de drenagem possibilitará que a vazão das águas pluviais aconteça de forma eficiente, evitando alagamentos e aumentando a durabilidade do pavimento. Da mesma forma, seguindo a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, estamos fazendo um trabalho definitivo, que melhorará consideravelmente a trafegabilidade de uma via que possui grande movimentação”, explica o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues.

A ação faz parte do Minha Rua Asfaltada, implantado em 2017 com a meta de universalizar o benefício da pavimentação. Até o momento, são 47 bairros atendidos pelo programa, levando em consideração as obras finalizadas, em execução e também aquelas que, neste momento, passam pelo processo de licitação.