Prefeitura de Colniza cumpre determinação do TCE e monitoramento é arquivado

O Tribunal de Contas de Mato Grosso verificou o cumprimento do acórdão que avaliou a maturidade dos controles internos aplicados na logística da gestão da alimentação escolar. Na sessão ordinária da 1ª Câmara de Julgamentos do dia 11/12 foram julgados seis Monitoramentos de determinações constantes no Acórdão nº 342/2017-TP, referente ao Processo nº 14.942-0/2017. As decisões se referem aos itens 6, 8, 10, 17, 19 e 23 da pauta.

Foram consideradas não cumpridas as determinações pelas Prefeituras Novo Santo Antônio, Nova Marilândia, Barão de Melgaço e ainda teve aplicação de multa aos responsáveis pelas Prefeituras de Luciara, Porto Alegre do Norte e Nossa Senhora do Livramento.

Os conselheiros interinos Luiz Henrique Lima e Jaqueline Jacobsen foram os relatores dos processos. O TCE monitorou o cumprimento das determinações do levantamento e verificou a logística da gestão da alimentação escolar, sua organização e funcionamento, seus sistemas, programas e projetos, quanto aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, bem como para subsidiar o planejamento de futuras ações de controle a serem desenvolvidas pelo TCE.