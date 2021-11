Prefeitura de Cuiabá abre 4.260 vagas para matricula de novos alunos na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre a partir do dia 22/11 até o dia 03/12 a etapa de matrícula para novos alunos,na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses nas unidades educacionais da rede pública municipal ensino. Os pais ou responsáveis deverão acessar o link Matrícula Web, no site da Prefeitura de Cuiabá, a partir das 8 horas, preencher o formulário de informações e a solicitação de matrícula.

Para o ano letivo 2022, faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses serão disponibilizadas 4.260 vagas segundo informações da Coordenadoria de Microplanejamento Educacional da Secretaria Municipal de Educação.

Os pais ou responsáveis que tiverem dúvidas a Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (Cpode) da Secretaria Municipal de Educação estará atendendo pelos telefones 0800 646 2003, e 3645 6571, 3645 6560, 3614 4318, 3614 4313 e 99216 9738, durante o horário de expediente. Não haverá atendimento presencial na Secretaria Municipal de Educação.

No período de 22 a 26/11 estarão abertas as matrículas para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste e, de 29/11 a 03/12, para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Sul e Oeste.

A divulgação da classificação será feita no site da Prefeitura de Cuiabá no dia 17/01/2022.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado explicou que as solicitações de matrícula serão analisadas pela Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (Cpode), conforme os critérios estabelecidos no Decreto Nº 6.293, de junho de 2017 e Decreto Nº 8.620, de 22 de setembro de 2021, que dispõe sobre alterações no decreto anterior. “O documento estabelece como prioridade do poder público municipal o atendimento às crianças com deficiência, as beneficiárias do Programa Bolsa Família, e as de baixa renda familiar, nessa ordem. O critério de desempate é a distância da residência da família em relação à unidade educacional”, explicou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

De acordo com a gestora, as solicitações de matrícula que excederem o número de vagas disponíveis ficarão na listagem sequencial (aguardando vaga), e serão chamados conforme a disponibilidade de vagas.

Os pais ou responsáveis cujas matriculas serão atendidas de imediato deverão comparecer nas unidades educacionais solicitadas, com os documentos necessários, entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2022, para confirmarem a matrícula.

Etapa Educação Infantil e Ensino Fundamental

As solicitações de matrículas para novos alunos da etapa Educação Infantil de 04 e 05 anos, e Ensino Fundamental, de 06 a 14 anos serão realizadas no período de 04 e 05/01/2022 para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste. E dias 06 e 07/01/2022 para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Sul e Oeste.

A efetivação das matriculas nessa etapa será no período de 10 a 12/01/2022.

O total de vagas para o ano letivo 2022, incluindo Educação Infantil (faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses), Educação Infantil (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental (06 a 14 anos), será de 10.113.

Confira anexo a Portaria N° 509/2021/GS/SME publicada na edição online da Gazeta Municipal Nº 256 que circula nesta quarta-feira (10), dispondo sobre o processo de matrícula web referente ao ano letivo de 2022 para alunos novos na Rede Municipal de Educação de Cuiabá.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB: https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login

Alunos novos na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses

Vagas disponíveis: 4. 260 vagas

Data: 22/11/2021 a 03/12/2021

Local: Site da Prefeitura de Cuiabá – link Matrícula Web

– Dias: 22/11/2021 a 26/11/2021 – Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste

– Dias: 29/11 a 03/12/2021 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

Divulgação da classificação no site da Prefeitura de Cuiabá – Matrículas atendidas: 17/01/2022

Confirmação de Matrícula nas unidades educacionais: 20 e 21/01/2022

Alunos novos da Educação Infantil, na faixa etária de 4 e 5 anos e Ensino Fundamental, de 06 a 14 anos

Data: 04/01/2022 a 07/01/2022

– Dias: 04/01/2022 a 05/01/2022 – Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste

– Dias: 06/01/2022 a 07/01/2022 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

– Efetivação de matrículas nas Unidades Educacionais – 10, 11 e 12/01/2022

Telefones para orientação e esclarecimento de dúvidas: 0800 646 2003, 3645 6571, 3645 6560, 3614 4318, 3614 4313 e 99216 9738