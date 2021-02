Prefeitura de Cuiabá abre o ano letivo 2021 nesta sexta-feira (5) em solenidade totalmente online

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta sexta-feira (5), das 9h as 11h30, a solenidade de abertura do ano letivo de 2021. A Aula Inaugural, que este ano será totalmente online, será transmitida pelo @portaldaescolacuiabana, no Youtube e reunirá profissionais da Educação e autoridades, marcando o início das atividades na rede pública municipal de Ensino.

Após a solenidade, que contará com a participação do prefeito Emanuel Pinheiro, a profª. Drª. Emília Cipriano, uma das conferencistas mais conhecidos da atualidade, ministrará palestra magna com o tema: “O Conhecimento necessário para formação humana na contemporaneidade”.

A Aula Inaugural encerra a programação da Semana Pedagógica da Escola Cuiabana, realizada de 25 a 29 de janeiro. Com 5.681 profissionais inscritos, o evento teve uma participação expressiva. Na manhã do dia 25 foram mais de 23 mil visualizações no Portal da Escola Cuiabana e a tarde, 17 mil.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, fala sobre a importância do evento que tem como objetivo promover a formação continuada visando o fortalecimento do Projeto Político Pedagógico, de acordo com a Política Educacional da Escola Cuiabana.

“A Semana Pedagógica e a Aula Inaugural são momentos especiais para os profissionais da educação, de estudo e reflexão, e de planejamento das ações pedagógicas para 2021. A Aula Inaugural é o primeiro Ato do Executivo Municipal referente à Educação e neste ano, em razão da pandemia e a da complexidade do novo papel da escola, estamos voltados às discussões sobre o Ensino Híbrido e o processo ensino aprendizagem, além de outros temas importantes buscando o fortalecendo do compromisso assumido pelo Prefeito Emanuel Pinheiro, de cada vez mais, oferecer à população cuiabana uma educação de qualidade, inclusiva, humanizada e que valoriza os profissionais”, destacou a secretária Municipal de Educação de Cuiabá, Edilene Machado.

Serviço

Solenidade de Abertura do Ano Letivo 2021- Aula Inaugural

Dia: 05/02

Hora: 9h as 11h30

Local: @portaldaescolacuiabana, no Youtube

Palestra Magna: “O Conhecimento necessário para formação humana na contemporaneidade”, com a profª. Drª. Emília Cipriano