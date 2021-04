Prefeitura de Cuiabá amplia atendimento e abre cadastramento para o kit Alimentação Escolar

Segurando uma plaquinha com a frase “Aos profissionais da Saúde, obrigada”, a idosa Maria Inês Pavliarini, de 66 anos, demonstrou o sentimento de gratidão ao ser imunizada com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19, na manhã desta segunda-feira (12), no SESI Papa, região do bairro Bela Vista, em Cuiabá.

A idosa ainda explicou o porquê de ter feito questão de levar a plaquinha para o polo de vacinação. “Estava muito ansiosa para vacinar, agora estou me sentindo bem melhor, esperançosa de que algum dia a gente consiga sair desse buraco negro que nos metemos. E com esse cartaz, eu quero dizer que está todo mundo batendo muito na Saúde, no SUS [Sistema Único de Saúde] e eu acho que a gente tem que mostrar que apoiamos, porque, sem vacina, sem ciência e sem saúde pública, a gente não vai para lugar nenhum. Temos que manter todo protocolo sanitário, porque ainda podemos transmitir o vírus para outras pessoas enquanto não houver uma diminuição sensível da população, a gente tem que fazer a nossa parte”, disse.

Conforme anunciado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, no local, estão sendo atendidos idosos entre 65 a 69 anos de idade que recebem a primeira dose da Coronavac, no modelo drive-thru. Além do Sesi Papa, a UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) também está com um polo de vacinação.

Thelma da silva Conturbia Neves, de 67 anos, também foi uma das idosas que foi imunizada no Sesi Papa. Para ela, o sentimento não poderia ser outro, a não ser o de alívio. “Me sinto melhor, estive com medo, mas não peguei a doença, Graças à Deus. Quando cheguei notei tudo muito bem organizado, tudo muito bom, principalmente porque a gente não sabe o que esse vírus é mais capaz de fazer”, afirmou.

O neto de Thelma, João Pedro Neves dos Santos, também relatou o sentimento de gratidão e elogiou a estrutura e a equipe técnica que atua no polo do Sesi. “Estou mais aliviado e agradecido. Ainda mais vendo que os profissionais aqui mostram a ampola antes de por e depois também, demonstrando toda transparência e isso nos dar mais tranquilidade ainda”, disse.

Já Alvino Martins Viana, de 69 anos, também ressaltou estar agradecido e satisfeito, após ter tomado a primeira dose da vacina contra a Covid. Segundo ele, seu maior sonho hoje é poder comemorar seu aniversário com os familiares,

“Eu estou me sentindo bem, não tive reação nenhuma. Realmente estou muito satisfeito. Todo aniversario meu eu passo em branco, a esperança agora é poder depois da 2ª dose poder comemorar com minha família. Além disso eu gostei da organização aqui, é de primeira, não demorou, em um minuto que cheguei e fui logo vacinado. Se você chegar no horário, sem aglomeração, não acha problema nenhum”, concluiu.

Diante dos elogios sobre a estrutura e a equipe atuante na campanha, a técnica de enfermagem, Tatiane Cristina Cintra Alanes, disse estar emocionada em poder estar participando da campanha, que para ela é um marco histórico que merecerá ser lembrado no futuro.

“Eu tenho certeza de que futuramente vamos lembrar com tristeza dessa pandemia, mas com alegria por ter participado da vacinação e por estar ajudando a salvar vidas. Vai ser um momento bom e vamos lembrar disso lá na frente, contar para os nossos netos, filhos, que foi algo emocionante. A gente sempre acaba se emocionando junto com eles, porque somos seres humanos e temos família também, e não conseguimos deixar de pensar quando for com a nossa família também. Mas é muito gratificante vacinar uma pessoa que está esperando ansiosa por essa imunização”, afirmou.

Saiba onde se vacinar

Nesta segunda-feira (12), a vacinação contra a covid-19 está ocorrendo em dois locais: no SESI Papa, das 9h às 17 horas, somente no modelo drive-thru, para idosos entre 65 e 69 anos de idade.

No Centro de Eventos do Pantanal a campanha segue para idosos acima de 70 anos e trabalhadores da saúde.

É preciso levar o comprovante do agendamento em ambos os polos, bem como documento com foto e número do cartão SUS.

Na terça-feira (13), das 9h às 17 horas, será aberto o polo na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), somente na modalidade drive-thru para segunda dose dos trabalhadores da saúde.

Já na quarta-feira (14), será a vez do SESC Balneário abrir as portas para a campanha, como ponto fixo de vacinação para idosos e trabalhadores da saúde.