Prefeitura de Cuiabá antecipa convocação dos candidatos aprovados para o cargo de TNE, das Regionais Norte e Leste

O prefeito Emanuel Pinheiro autorizou a equipe do Santos Futebol Clube a realizar jogos treino no Estádio Eurico Gaspar Dutra, em preparação para a partida contra o Cuiabá FC, no domingo (05), na Arena Pantanal. O treino vai acontecer nesta sexta (3) e no domingo (5) pré-jogo com portões fechados. O prefeito enfatiza que estádio ainda não está pronto e que obra segue executada pela Secretaria de Obras e Cultura, Esporte e Lazer. Permissão para treino é uma excepcionalidade, uma cortesia pela história do clube com Cuiabá.

“Em homenagem ao Santos, aos nossos meninos da Vila que tanto deram alegria ao futebol brasileiro, revelando nosso rei do futebol Pelé, que inclusive chegou a jogar no Dutrinha é que liberamos para que realizem jogos treinos. O estádio passa por obras em alguns detalhes, coisas que eu apontei na última vistoria que poderiam ser melhoradas e por isso ainda não foi inaugurado. Eu sou exigente, a minha equipe sabe e faço questão de verificar cada cantinho das obras que entrego para a minha gente, porque a população merece o melhor e vamos entregar o melhor. Mas como cortesia ao Santos, pensando nos torcedores é que abrimos esta exceção”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

A equipe paulista vai realizar dois jogos treinos no Dutrinha, primeiro na tarde desta sexta-feira (03) e o segundo na manhã de domingo (05). A partida oficial da Série A, do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá FC acontece no domingo (05), às 16h horário local, na Arena Pantanal.

FASE DE OBRAS

A reforma teve início em fevereiro de 2019 e foi dividida em três etapas: a primeira compreendeu a readequação de todo o espaço, atendendo a medidas de segurança e acessibilidade. A segunda etapa foi a mudança de posicionamento dos postes de iluminação e a troca do gramado. Enquanto que a terceira etapa foi a construção do novo muro e modernização dos vestiários.

“Estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Obras para que a população cuiabana tenha um espaço de qualidade para viver as alegrias do futebol local, nacional e até internacional, como foi o caso dos treinos da Copa América. É uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que tudo seja feito com a melhor qualidade”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob.

No momento, o estádio passa pela maior obra já feita desde sua construção. Os vestiários foram totalmente reformados e receberam espaço para aquecimento, concentração, banheiro, tudo climatizado. A arquibancada recebeu nova grade de proteção e preenchimento dos chamados vãos de dilatação, que causavam insegurança aos torcedores equipe técnica. O gramado foi refeito, seguindo as regras para jogos oficiais.

A arquibancada também foi impermeabilizada, o estacionamento está recebendo sinalização, a trave será trocada para atender ao VAR, o placar eletrônico para jogos oficiais está sendo adquirido e já foi realizada a curadoria do material fotográfico e histórico do Memorial do Futebol, que será montado por profissional especializado.