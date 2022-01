Prefeitura de Cuiabá assina termo de permissão de uso de imóvel à Federação Mato-grossense de Tênis de Mesa

O prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, se reuniram na tarde desta segunda-feira (17), com representantes da Federação Mato-grossense de Tênis de Mesa, no salão nobre do Palácio Alencastro. Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal assinou um termo de permissão do uso do imóvel de propriedade do município em favor da Federação Mato-grossense de Tênis de Mesa, visando a utilização do Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Tênis de Mesa, localizado na Avenida Carmindo de Campos, no bairro Dom Aquino.

O local será utilizado para realização de aulas, treinamentos, cursos, palestras e eventos da modalidade. Durante a assinatura do documento, o prefeito destacou o compromisso de sua gestão com esporte e elogiou o trabalho do presidente da Federação Mato-grossense de Tênis de Mesa, professor Sandro Abrão.

“A Prefeitura Municipal de Cuiabá, além de ser uma parceira do esporte em geral e de ser um poder interessado em investir na popularização e na propagação do tênis de mesa, tenho que confessar como prefeito da Capital, que a sua presença a frente da Federação de Tênis de Mesa, o seu trabalho e o seu comprometimento, são fatores fundamentais e preponderantes para estarmos assinando essa permissão de uso. Estamos assinando hoje essa permissão de uso válida por cinco anos, podendo ser prorrogada por mais cinco anos, ou seja, podemos dizer que são 10 anos que essa área estará à disposição da Federação”, disse o prefeito.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, também reforçou o comprometimento da gestão com o incentivo ao esporte. “A gestão Emanuel Pinheiro vê o esporte como um integralizador dos aspectos psicomotores, cognitivos e socioemocionais. Então, devido a importância que o esporte tem na vida das pessoas, estamos fazendo esse termo de permissão de uso para a Federação de Tênis de Mesa”, destacou o secretário.

Também participou da solenidade o ex-presidente da Câmara Municipal e presidente do Shopping Popular de Cuiabá, Misael Galvão. “Quero fazer alguns reconhecimentos do comprometimento da Prefeitura com o social. Mais uma vez, acertadamente, fazer esse convênio com a Federação. Eu que convivo ali ao lado, sei como é reivindicação pelo social e pelas pessoas, então falo com orgulho da gestão Emanuel Pinheiro”, comentou Galvão.

Por fim, o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis de Mesa, professor Sandro Abrão, aproveitou para agradecer a parceira e o incentivo da gestão com o esporte. “Mais uma vez obrigado. Gostaria de agradecer o apoio que nós temos do Shopping Popular, da Secretaria e da Prefeitura, e dizer que momento trará resultados no futuro. Não somente com relação a medalhistas, mas também na formação de pessoas do bem”, concluiu o presidente.

A reunião ainda contou com a presença do secretário ajunto, Justino Atrevo, da ex-vice-prefeita, Jacy Proença, representantes da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer e da Federação Mato-grossense de Tênis de Mesa. Além da participação remota do presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Alaor Azevedo, e do campeão Pan-americano, Hugo Hoyama.