Prefeitura de Cuiabá convoca 326 candidatos aprovados em várias funções para admissão e contratação

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou de forma simbólica, na manhã desta quarta-feira (15), mesas tabletes para 64 salas multifuncionais de unidades da rede pública municipal de ensino. A solenidade realizada no auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação, contou com a presença de gestores e autoridades.

Durante o evento, Emanuel Pinheiro autorizou a Secretaria Municipal de Educação a adquirir mais 200 mesas tabletes, a fim de atender os estudantes da Educação Infantil, na faixa etária de 4, 5 e 6 anos, uma ação coordenada pela primeira dama Marcia Pinheiro, junto com a secretária Edilene Machado. Também confirmou a visita, no início de outubro, do Ministro da Educação, Milton Ribeiro, à primeira Escola Cívico Militar da rede municipal, ECIM Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, que está sendo considerada um exemplo para todo o país.

Em sua fala Emanuel Pinheiro destacou os avanços da Educação na Capital, uma prioridade da sua gestão e resultado dos investimentos que vem sendo realizados. “Esta é uma forma de avançarmos na humanização e promovermos a inclusão e a justiça social”, disse o Prefeito. Sobre o equipamento pedagógico, Emanuel Pinheiro disse que as mesas tabletes irão proporcionar para os estudantes com deficiência “melhores condições, com dignidade, com humanização e amor, possibilitando a eles avançarem no ensino e na aprendizagem e para que os profissionais possam ter mais condições e ensinar mais e melhor”, disse Emanuel Pinheiro reafirmando o comprometimento da sua gestão com a Educação, a inclusão e a valorização dos servidores públicos.

A rede pública municipal de Educação, com 167 unidades educacionais, atende a 1.200 crianças com deficiência. A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre a ação, que começou a ser planejada pela primeira dama Márcia Pinheiro, após conhecer o equipamento pedagógico, em 2018. “A mesa tablete estimula as habilidades cognitivas das crianças com deficiência, e isso é muito importante para o desenvolvimento pedagógico desses estudantes”.

As mesas tabletes são interativas, os estudantes podem utilizar sozinhas ou em até três colegas. Possuem jogos, histórias com versões também em libras, e outras atividades, em 26 aplicativos já instalados que podem ser programados de acordo com a necessidade.

“Hoje temos uma gestão que pensa e prioriza os estudantes e os profissionais da educação. A responsabilidade da Educação é muito grande, e os gestores e profissionais têm respondido, fazendo com que possamos avançar cada vez mais numa educação qualificada e inclusiva”, disse Edilene Machado.

O vereador Eduardo Magalhães, representando a Câmara Municipal, elogiou a ação da Prefeitura de Cuiabá, que investe cada vez mais na inclusão social. “Estou bastante feliz em saber que a Prefeitura de Cuiabá está trazendo a inclusão social e a inclusão digital para nossas crianças e , para os nossos professores, o contato com a tecnologia, ampliando o impacto positivo desses profissionais na vida das nossas crianças”, disse o vereador.

O diretor da EMEBC Nossa Senhora da Penha de França, coordenador do Colegiado de Diretores, Edmilson Carvalho, falou em nome dos gestores. “Cada vez que verificamos o incremento tecnológico das nossas unidades escolares, acompanhado da formação dos nossos profissionais, nos sentimos valorizados. Esse processo é fundamental, o investimento em Educação favorece os profissionais e trata com dignidade os nossos estudantes e nos faz avançar cada vez mais”, disse Edmilson Carvalho.

Participaram da entrega simbólica das mesas tabletes o vice-prefeito José Roberto Stopa, a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar, a diretora de Gestão Educação, Mabel Strobel, a coordenadora técnica de Ensino, Zileide Lucinda dos Santos, assessores pedagógicos, diretores escolares e o vereador Cezinha Nascimento.