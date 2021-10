Prefeitura de Cuiabá convoca 49 candidatos aprovados; Veja a listagem

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Fazenda, realizou na manhã de hoje (18), no Salão Nobre do Palácio Alencastro, o sorteio da Nota Cuiabana Premiada – edição ‘Dia das Crianças’. No totao, foram distribuídos 50 prêmios de R$1 mil, um no valor de R$ 10 mil e outro de R$ 20 mil. Para ter acesso a listagem clique aqui. A pagina oficial da Nota Cuiabana é a https://www.notacuiabana.com.br

A edição 2021 da Nota Cuiabana irá distribuir premiação total de R$ 500 mil até o fim do ano. “Em um ano de tanto sofrimento, com tantas perdas e impacto econômico em nossa cidade em razão da segunda onda da pandemia causada pelo nogvo coronavírus, essa também é uma forma de fomento à economia. A cidade cresce, o que é arrecadado é traduzido em obras, em melhorias à população”, explica o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Para encerrar o ano, a próxima edição do sorteio será realizada no dia 13 de dezembro, com premiações de R$ 50 mil para o 1º prêmio, R$ 30 mil para o 2º e os demais serão 100 sorteados nos valores de R$ 1 mil cada. Todos os sorteios serão realizados pela loteria federal.