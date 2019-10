Prefeitura de Cuiabá convoca aprovados nas funções de CAD e TNE

A Prefeitura de Cuiabá publica editais convocando aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Educação para as funções de Cuidador de Aluno com Deficiência (CAD) e Técnico de Nutrição Escolar (TNE). Os candidatos que estão sendo convocados por esses editais devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, 292, bairro Bandeirantes, na próxima segunda-feira (14), às 14 horas.

Os Editais de Convocação se referem ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária imediata e formação de cadastro de reserva, nº 006/2018/GS/SME, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2019.

Os candidatos que estão sendo convocados para apresentação devem conferir a publicação dos editais, pois não haverá 2ª chamada. Assim, o candidato que não comparecer no dia e horário previstos, será eliminado, o que implicará na convocação do candidato classificado na sequência.

Os candidatos convocados devem levar os documentos pessoais.

Veja anexo os editais de convocação: