Prefeitura de Cuiabá convoca aprovados nas funções de TDI e TNE

Feirantes e vendedores ambulantes de comida participam de curso de Boas Práticas e Manipulação de Produtos de Origem Animal, na segunda-feira (10). A capacitação é realizada pela secretária de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

Outra edição do projeto já está marcada para o dia 17 de Fevereiro. As aulas, que acontecem no Instituto, também contarão com a participação de profissionais da Vigilância Sanitária, órgão subordinado à Secretaria Municipal de Saúde.

“O objetivo é garantir a segurança alimentar e profissionalizar àqueles que atuam no setor, que precisa ser encarado com foco no empreendedorismo, como qualquer outro tipo de negócio”, explica a titular da Pasta, Débora Marques.

Ela lembra que a Secretaria tem realizado a entrega de barracas e de uniformes a feirantes, fornecido Termos de Permissão de Uso (TPUs) para ambulantes além de ter promovido outras ações de capacitação.

“Ao investirmos em ordenamento e qualificação estamos fomentando o setor, uma vez que alcançamos benefícios tanto para os comerciantes quanto para seus clientes”, diz.

Durante o 2º Seminário dos Feirantes, realizado pela Pasta em dezembro, o diretor geral do IFMT, Deiver Alessandro Teixeira, já havia anunciado a união de esforços com a gestão. Na ocasião os participantes preencheram fichas técnicas que ajudarão os profissionais do Instituto a traçar o perfil dos participantes.

Serviço

O que: Capacitação de feirantes e vendedores ambulantes de comida

Quando: segunda-feira (10) a partir de 8h

Onde: Auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) – Campus Bela Vista