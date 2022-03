Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos aprovados nos cargos de TDI e Professor para apresentação de documentos e atribuição

“Não mereço menos do que ser mimada, amada e respeitada”, essas foram as palavras da assistida do Espaço de Acolhimento da Mulher, Giovana Hungria, que participou do projeto Transformação idealizado pela Secretaria Municipal da Mulher e o Núcleo de Apoio à Primeira-dama, nesta quarta-feira (2).

Duas mulheres vítimas de violência doméstica receberam carinho, cuidado e tiveram a oportunidade de enxergar a força e a beleza que possuem. O que elas não imaginavam é que sairiam dali tão diferentes. Uma mudança por fora e, principalmente, por dentro.

De acordo com Giovana, participar de um projeto como este é a confirmação de que está no caminho certo.

“Há dois meses sou assistida do espaço e nunca imaginei que existia um trabalho excelente voltado para nos ajudar a sair deste ciclo de violência. Hoje me olhando no espelho me sinto tão linda, me sinto mais forte”, afirma.

Na cadeira, de frente para o espelho, enquanto aguardava as mechas do cabelo ficarem prontas, Laurineide Soares, revela que as agressões partiram dos próprios filhos, isso refletiu diretamente no psicológico, onde acabou desenvolvendo a depressão. Ela recorda que foi por meio do Espaço de Acolhimento que ela voltou a se amar e amar a vida.

“Só posso agradecer a todos os envolvidos neste projeto, nunca imaginei participar de um dia como este, onde ganhei presentes, fiz meu cabelo, unha e ainda fui jantar em um restaurante maravilhoso. Parece um sonho”, disse.

Uma das parcerias do projeto, Ana Carolina de França, da empresa Renda Café Lingerie e Feminices, destacou que a empresa já trabalha com este papel de valorização, enaltecendo a autoestima das mulheres e o amor próprio.

“Nada mais gratificante no mês das mulheres poder ser parceira deste projeto, queremos transformar a vida delas e contribuir para que todas se amem ainda mais”, explica.

Capacitação destas mulheres para que sejam recolocadas no mercado de trabalho, controle financeiros, administrativos,

De acordo com a consultora Izadora Simões, oferecer para essas mulheres uma capacitação para que elas voltem a mercado de trabalho é fundamental, já que cerca de 90% das vítimas de violência dependem financeiramente dos parceiros.

“Vamos oferecer para essas mulheres além da capacitação para que elas possam trabalhar como recepcionistas, oferecemos treinamento de controle financeiro e um curso de inglês, tudo isso pensando no retorno dessas mulheres para o mercado de trabalho e que possam ter um equilíbrio financeiro e cuidar da família”, ressalta.

Segundo a secretária municipal da mulher, Luciana Zamproni, o Espaço de Acolhimento vai muito além do que quebrar o ciclo é o novo recomeço para essas mulheres e quando se tem a autoestima delas aflorada nasce uma atividade como essa.

“O espaço apresenta esta equipe multidisciplinar onde cuidamos da saúde mental, com a qualificação, roda de auto amor e agora com essa transformação. Nossa escolha surgiu quando percebemos que a dona Neide e a Giovana, conseguiram sair do ciclo de violência e hoje são donas da própria vida”, fala.

A gerente do Armazém Mamur, Reyla Magalhães, frisou sobre a importância de fazer parte de projetos que valorizam a mulher, já que é uma causa em que a rede de restaurante já apoia.

“Nada mais gratificante em poder oferecer para essas mulheres guerreiras que passaram pela violência doméstica e hoje conseguiram vencer, receber um jantar oferecido pela nossa empresa”, salienta.

A gerente do Guilherme Bravo Beauty & SPA, Célia Leite, explica que o salão já abraça diversos projetos sociais e não poderiam ficar de fora deste, que tem como intuito valorizar a beleza feminina e elevar a autoestima

“Presenteamos essas acolhidas com o que de melhor no nosso salão e poder fazer parte desta história nos mostra que estamos no caminho certo”.

A ação reuniu procedimentos como maquiagem, corte e coloração de cabelo, escova, troca de roupas, entrega de presentes e finalizado com jantar no Armazém Mamur. Cerca de 15 parceiros fizeram parte desta ação.