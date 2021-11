Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos aprovados para as funções de Professor e TDI

A Prefeitura de Cuiabá, em continuidade a convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários da Secretaria Municipal de Educação, para atender o ano letivo de 2021, publica nesta quarta-feira (10) os editais de convocação para os cargos de Professor Pedagogo, de Língua Inglesa, Artes, Educação Física, Língua Portuguesa e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI). No total são convocados 18 aprovados.

Todos eles devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, nesta quinta-feira (11), às 14h, para admissões e contratações, conforme especificado nos editais.

Os convocados devem ler atentamente os editais, que trazem todas as informações, inclusive sobre os documentos que devem ser entregues. É importante lembrar que, de acordo com os editais, o candidato deve apresentar toda a documentação exigida. A idoneidade dos documentos apresentados é de inteira responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente por quaisquer declarações falsas, irregularidades ou ilegalidades que eventualmente forem constatadas.

O candidato que não comparecer no dia e horário previstos nos editais ou não entregar toda a documentação exigida será eliminado, pois não haverá segunda chamada. Nesse caso, serão chamados os classificados na sequência.

As convocações se referem ao Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva, Nº 005/2020/GS/SME.

Os candidatos aprovados irão atuar em unidades educacionais da rede pública municipal de ensino atendendo à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo vagas em substituição, de profissionais efetivos.

Processo Seletivo

O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária da Prefeitura de Cuiabá ofereceu 1.924 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A Prefeitura de Cuiabá já convocou 1. 825 candidatos aprovados para diversos cargos.

Confira anexo os editais de convocação.

Serviço:

Convocação de candidatos do Processo Seletivo Simplificado

Data: 11/11

Horário: 14 horas

Local: Secretaria Municipal de Educação

Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes